美國軍艦紅海誤擊己方戰機

美國軍方表示，一架F/A-18超級大黃蜂戰機在紅海上空被己方戰艦「誤擊」後墜毀，所幸兩名飛行員成功逃生。這是近來美國和歐洲聯合力量在該地區打擊胡塞武裝行動中最嚴重的「友軍誤擊」事件。

（德國之聲中文網）美國中央司令部（CENTCOM）周六晚間宣佈，一架F/A-18超級大黃蜂戰鬥機在從航空母艦「哈裡‧杜魯門」號(USS Harry S. Truman)起飛後，被己方導彈巡洋艦「葛底斯堡」號(USS Gettysburg)「誤擊」後墜毀。這架飛機屬於弗吉尼亞州大洋娜海軍航空站第11攻擊戰鬥機中隊「紅色裂縫者」。

美軍聲明指出，事故發生在周六上午，飛機起飛後不久即被巡洋艦發射的導彈擊中。兩名飛行員緊急彈射逃生，其中一人受輕傷。

美國海軍哈裡‧S‧杜魯門號航母戰鬥群上周進入紅海地區（資料圖片） 圖片來源： U.S.Army/ZUMA Press Wire Service/picture alliance

事故調查已展開

目前尚不清楚「葛底斯堡」號如何將己方戰機誤認為敵機或導彈。由於戰鬥群中的艦艇通過雷達和無線電通信保持聯繫，此類失誤極為罕見。CENTCOM表示，已啟動全面調查，以查明事故原因。

事故發生時，美國軍方正對葉門首都薩那附近的胡塞武裝目標展開空襲。此前，胡塞武裝曾向以色列商業中心特拉維夫發射導彈，導致多人受傷。美軍還擊落了胡塞武裝發射的多架無人機和反艦巡航導彈。

紅海局勢持續緊張

過去一年中，紅海地區軍事活動顯著增加。胡塞武裝以支持巴勒斯坦為由，持續襲擊商船，自2023年10月加薩戰爭爆發以來，已攻擊約100艘商船，並擊沉兩艘，造成四名船員死亡。胡塞武裝還多次向以色列發射導彈和無人機，招致以色列空襲報復。

美國和歐洲自去年底派遣艦隊巡邏紅海，以確保航運安全。今年初，美國「艾森豪威爾」號航母戰鬥群曾經歷二戰以來最激烈的作戰行動。

（法新社，美聯社，德新社，路透社）

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