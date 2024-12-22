美國軍艦紅海誤擊己方戰機

衝突葉門
美國軍艦紅海誤擊己方戰機2024年12月22日
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（德國之聲中文網）美國中央司令部（CENTCOM）周六晚間宣佈，一架F/A-18超級大黃蜂戰鬥機在從航空母艦「哈裡‧杜魯門」號(USS Harry S. Truman)起飛後，被己方導彈巡洋艦「葛底斯堡」號(USS Gettysburg)「誤擊」後墜毀。這架飛機屬於弗吉尼亞州大洋娜海軍航空站第11攻擊戰鬥機中隊「紅色裂縫者」。
美軍聲明指出，事故發生在周六上午，飛機起飛後不久即被巡洋艦發射的導彈擊中。兩名飛行員緊急彈射逃生，其中一人受輕傷。
事故調查已展開
目前尚不清楚「葛底斯堡」號如何將己方戰機誤認為敵機或導彈。由於戰鬥群中的艦艇通過雷達和無線電通信保持聯繫，此類失誤極為罕見。CENTCOM表示，已啟動全面調查，以查明事故原因。
事故發生時，美國軍方正對葉門首都薩那附近的胡塞武裝目標展開空襲。此前，胡塞武裝曾向以色列商業中心特拉維夫發射導彈，導致多人受傷。美軍還擊落了胡塞武裝發射的多架無人機和反艦巡航導彈。
紅海局勢持續緊張
過去一年中，紅海地區軍事活動顯著增加。胡塞武裝以支持巴勒斯坦為由，持續襲擊商船，自2023年10月加薩戰爭爆發以來，已攻擊約100艘商船，並擊沉兩艘，造成四名船員死亡。胡塞武裝還多次向以色列發射導彈和無人機，招致以色列空襲報復。
美國和歐洲自去年底派遣艦隊巡邏紅海，以確保航運安全。今年初，美國「艾森豪威爾」號航母戰鬥群曾經歷二戰以來最激烈的作戰行動。
（法新社，美聯社，德新社，路透社）
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