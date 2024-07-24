美國調查中國禁藥醜聞 國際奧委會嚴重不滿

中國遊泳隊興奮醜聞引發爭議後，美國司法部門開始對世界反興奮劑組織WADA展開調查，而此舉顯然令國際奧委會大為不悅。

（德國之聲中文網）美國對23名中國頂尖游泳選手的興奮劑醜聞展開調查後，國際奧委會開始不斷對2034年冬奧會主辦單位美國鹽湖城施壓。國際奧委會堅持，如果鹽湖城要想獲得冬奧會主辦權，就必須簽署保護世界反興奮劑組織WADA的附加條例。按照相關的條例，鹽湖城冬奧會主辦者必須積極地向美國政府施加影響，以便在興奮劑司法調查問題上解除國際奧委員的後顧之憂。

一項媒體調查披露，2021年初，23名中國遊泳選手在一場國內比賽中被檢測出心臟藥物曲美他嗪(Trimetazidin)陽性。 中國反興奮劑機構宣稱，藥檢陽性的原因是運動員此前在一家飯店吃了不潔食品，因此沒有對這些運動員採取懲戒措施。國際反興奮劑組織WADA也接受了中方的這一說辭。

2021年初，23名中國遊泳選手被檢測出心臟藥物曲美他嗪(Trimetazidin)陽性。(資料圖） 圖片來源： Charlie Riedel/AP/picture alliance

此事引起美國等國的強烈批評後，瑞士一名獨立調查人士表示，WADA的做法並無不妥之處。WADA總裁班卡（ Witold Banka）批評說，美國反興奮劑機構的相關指責「純屬污衊」，而美國司法部門對此事展開調查則令人擔憂。依據所謂的「羅琴科夫法案」 （Rodchenkov Act），美國司法機構有權對國際賽事中的興奮劑違規行為展開調查。

在巴黎舉行的國際奧委會全體會議上，鹽湖城進行申辦宣講之後，立即有多名奧委會成員就美國對WADA以及現行反興奮劑體制的攻擊表達了強烈的不滿。鹽湖城申辦代表、猶他州州長庫克斯（ Spencer Cox）表示，他將盡最大努力讓國際奧委會消除顧慮。國際奧委會表示，如果WADA的權力遭到踐踏，國際奧委會將有權解除主辦合同。

不過，就2034年冬奧會主辦權進行的表決中，最終還是有83名國際奧委會成員鹽湖城投了贊成票，只有8票反對。鹽湖城是唯一候選城市，沒有其他城市展開競爭。

（德新社）

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