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美國薩佩洛島渡輪碼頭坍塌致7人死亡

2024年10月20日

美國佐治亞州薩佩洛島一個渡輪碼頭周六（10月19日）發生部分坍塌，至少造成7人死亡，多人受傷。該島當天正在舉行保留著非洲傳統的的古拉吉奇社區的慶祝活動。

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美國佐治亞州薩佩洛島有著古老的黑人社區
美國佐治亞州薩佩洛島有著古老的黑人社區圖片來源： David Goldman/picture alliance/AP

（德國之聲中文網）美國佐治亞州自然資源部 (DNR) 在一份聲明中表示，該州薩佩洛島（Sapelo Island）上的一個渡輪碼頭髮生走道坍塌，導致約20人落入大西洋海水中，其中至少 7人死亡，數人受傷。美國海岸警衛隊和其他機構展開了搜救行動，出動了直升機和配備聲納的船隻。DNR發言人泰勒‧瓊斯（Tyler Jones）補充說，有8人被送往醫院，其中至少 6 人傷勢嚴重。薩佩洛島只能乘船到達。DNR負責管理碼頭和在該島和大陸之間運送人員的渡輪。

意外發生在年度文化日期間

事故發生當天，薩佩洛島正在慶祝年度文化日。由於與世隔絕，島上的歷史悠久的古拉吉奇社區保留了許多非洲傳統。

美國總統拜登和副總統賀錦麗都就此事發表了聲明。

拜登在一份聲明中表示，得知這一悲劇後他感到"心碎"。"這本該是一場歡樂的慶祝古拉吉奇文化和歷史的活動，卻變成了一場悲劇和災難"，拜登說。

副總統賀錦麗正在州首府亞特蘭大參加競選活動，她在一份聲明中表示，拜登政府與州和地方官員保持著密切聯繫，並已提供所需的任何聯邦層面的支持。她在聲明中還表示，她和丈夫"正在為所有遇難或受傷的人祈禱"，"即使面對這種令人心碎的事件，我們仍將繼續慶祝和紀念古拉吉奇社區的歷史、文化和韌性。"

（美聯社、法新社、德新社等）

 

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