美國聯邦法官駁回川普机密文件案

川普任命的美國聯邦法官坎農駁回了對川普在卸任後非法持有機密文件的刑事案件指控。特別檢察官史密斯表示將提起上訴，繼續尋求對川普的審判。

（德國之聲中文網）一名美國聯邦法官周一（7月15日）駁回了對川普在卸任後非法持有機密文件的刑事案件指控。

這位美國前總統被指控在離任後將高度機密的國安文件保存在佛羅裡達州的海湖莊園。

特朗普任命的法官坎農（Aileen Cannon）周一裁定，承辦此案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）的任命程序不合法，無權提起訴訟。

數小時後，史密斯的發言人卡爾（Peter Carr） 表示，這位特別檢察官將對法官的駁回提起上訴，並繼續尋求對川普的審判。

卡爾在一份聲明中表示：「司法部已授權特別檢察官對法院的裁決提出上訴。」

川普称周一的裁決只是「第一步」，並表示所有針對他的刑事案件都應被駁回。

法官做出了什麼裁決？

2022年，司法部長加蘭德（Merrick Garland）任命專長於研究公共腐敗和國際戰爭罪的檢察官史密斯負責對川普处理高度機密文件不當的指控的調查。

選擇史密斯是為了使該項調查在一定程度上獨立於拜登政府領導下的司法部。

但川普的律師質疑史密斯的資質，認為他的任命違反了美國憲法，因為他的職位不是由國會設立的，也沒有得到參議院的確認。

美國司法部去年公佈了海湖莊園存放的官方文件的照片 圖片來源： Justice Department via AP Photo/picture alliance

史密斯的律師駁回了這些說法，辯稱聘請特別檢察官進行政治敏感案件的調查是司法慣例。

周一，坎農法官裁定支持川普方面的辯護意見。

坎農法官在一份長達93頁的裁決中寫道：「特別檢察官的職位實際上篡奪了重要的立法權，將其轉移給部門負責人，並在此過程中威脅到三權分立所固有的結構性自由。」

「如果政治部門希望授予司法部長權力，任命特別檢察官史密斯全權調查和起訴這一行為，那麼有合法的途徑可以做到這一點。」

川普的法律勝利

這個裁決對於川普来說是一個重大勝利。川普因持有這些機密文件並阻礙調查其下落而被指控危害國家安全。

在11月總統大選之前推進該案進入審判的可能性本來已經很小，周一的裁決更讓其變得微乎其微。

這項裁決宣佈之時，共和黨全國代表大會正在威斯康辛州密爾瓦基市舉行。會上，川普正式獲得共和黨提名，出戰今年底的總統大選。川普也宣佈由參議員萬斯擔任副手。

然而，川普仍面臨其他三起刑事案件，其中一起在紐約，他被裁定偽造商業記錄罪名成立。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。