美國總統拜登：對以色列高層發出逮捕令「令人憤慨」

國際刑事法庭周四以反人類罪和戰爭罪對以色列總理和前外長發出逮捕令後，美國做出強烈反應。拜登總統稱這一決定令人憤慨，共和黨陣營則呼籲參議院對國際法庭實施制裁。

（德國之聲中文網）國際刑事法庭以涉嫌戰爭罪以及反人類罪對以色列總理納坦雅胡以及以色列前國防部長加蘭特發出逮捕令後，美國總統拜登周四(11月21日)表示：「無論國際刑事法庭想要發出什麼訊號，但將以色列和哈馬斯相提並論是絕對不可以接受的。」拜登說：「當以色列受到威脅的時候，我們永遠會站在以色列一邊。」

白宮此前發表的一份聲明中寫道：「我們堅決拒絕這一逮捕要求。」

美國國家安全委員會發言人表示：「我們對檢察官倉促提出逮捕申請，以及導致這一逮捕決定的令人不安的程序錯誤深表憂慮。美國明確表示，國際刑事法院對此事沒有管轄權。」聲明沒有提及國際刑事法院對哈馬斯軍事首領穆罕默德-戴夫（Mohammed Deif）也發出了逮捕令。



美國候任總統川普任命的國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）也為以色列進行了辯護，他承諾將會「在一月份對國際刑事法庭以及聯合國的反猶主義偏見做出強有力的回應。」

11月21日，國際刑事法庭以反人類罪和戰爭罪對以色列領導人發出逮捕令。 圖片來源： Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

沃爾茲在X平台發文寫道：「國際刑事法庭毫無公信力可言，他們做出的指控已經遭到美國政府駁斥。」

沃爾茲的言論反映了共和黨內對國際刑事法庭逮捕令更為廣泛和強烈的憤慨。一些共和黨人敦促美國參議院對國際刑事法庭實施制裁。國際刑事法庭擁有124個成員國，理論上，每個成員國都有義務執行國際刑事法庭的逮捕令。

美國和以色列都不是國際刑事法庭的成員國，而且也拒絕接受該法庭的管轄。

總部設在荷蘭海牙的國際刑事法庭周四表示，對納坦雅胡和加蘭特發出的逮捕令是「針對他們至少從 2023 年10 月8 日到至少2024 年5 月20 日所犯下的反人類罪和戰爭罪。」

國際刑事法庭同時也對哈馬斯軍事領導人戴夫發出了逮捕令。以色列此前宣稱，戴夫已經在今年七月的加薩空襲行動中喪生，不過，哈馬斯迄今為止尚未證實戴夫死亡的消息。

（法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。