美國總統大選進入倒計時 兩黨候選人都在忙什麼？

本周二（5日）是美國總統大選的正式選舉日。目前選戰已經進入最後的沖刺階段。兩黨候選人賀錦麗和川普在關鍵時刻最終到来前的几十个小時都在忙些什麼？美國大選最終結果又將在何時出爐？

（德國之聲中文網）美國新一屆總統大選投票即將在11月5日舉行。大選已經進入最後沖刺的緊要關頭，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普在5日到來前的最後幾十個小時都在忙些什麼？

據美聯社報導，卡瑪拉‧哈里斯周一（11月4日）整天都將待在賓夕法尼亞州，該州的19張選舉人票是決定選舉人團結果的票數最高的搖擺州。這位副總統和民主黨候選人將訪問包括阿倫敦（Allentown）在內的工薪階層聚居的地區，並會在費城舉行深夜集會。屆時流行巨星Lady Gaga和美國著名脫口秀主持人奧普拉‧溫弗瑞（Oprah Winfrey）也將到場助選。

川普计劃在三個州舉行四場集會，從北卡羅來納州的羅利（Raleigh）開始，然後在賓夕法尼亞州雷丁（Reading）和匹茲堡（Pittsburgh）舉行兩場活動。這位共和黨候選人將於周一深夜在密歇根州大急流城（Grand Rapids）舉行的集會結束他的競選造勢活動，這和他前兩次結束競選活動的方式一樣。

目前已經有大約7700萬美國人提前投票。無論選舉日的最終結果如何，都將產生歷史性的後果。

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如果是川普是當選，他將成為繼19世紀末的格羅弗‧克利夫蘭（Grover Cleveland）之後，美國歷史上第二位非連續當選的總統。

哈里斯正在爭取成為第一位走進白宮的女性、第一位黑人女性和第一位南亞裔的美國總統。四年前，她成為喬‧拜登總統的副手，成為美國歷史上級別最高的女性官員。

賀錦麗將自己定位為一代人的變革，在美国最高法院2022年裁決終止憲法規定的墮胎服務權利後，賀錦麗強調她對墮胎權的支持，並經常提到前总统特朗普在2020年1月6日襲擊美國國會大廈事件中的作用。賀錦麗組建了一個聯盟，從紐約眾議員亚历山德里娅·奧卡西奧-柯爾特斯 (Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱為AOC) 等進步人士到共和黨前副總統切尼 (Dick Cheney)均是她的支持者。賀錦麗稱川普是對民主的威脅，在競選后期也将特朗普批評為「法西斯分子」。

隨著決戰時刻的臨近，賀錦麗在造勢活動中基本不再提及川普。她承诺解决问题並尋求共識，同時幾乎完全保持樂觀的語氣，讓人想起競選初期她提出的「快樂政治」和競選主題「自由」。

上周日，她在密歇根州立大學發表演講時說：「從一開始，我們的競選就不是反對什麼，而是支持什麼。」

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川普则是一再重申他的「讓美國再次偉大」和「美國優先」的口號，將他對移民的強硬態度和對賀錦麗和拜登的尖銳批評作為他政策論述的基础。他抨击民主黨人加劇了經通膨濟，承諾引領經濟「黃金時代」，結束國際衝突並封鎖美國南部邊境。

此次美國大選的選舉結果可能會在七個搖擺州決出。川普在2016年贏得了賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州，但在2020年，這些州卻轉向了支持拜登。川普两次贏得北卡羅來納州，兩次輸在內華達州。他在2016年贏得了亞利桑那州和喬治亞州，但在2020年，他在這兩個州均敗給了民主黨。

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大選結果何時出爐？

美國各州的投票站一關閉，投票站就開始計票。雖然各州的規定略有不同，但各投票站通常是在當地時間晚上7點結束投票。由於美國時區不同，東海岸的選票開始清點時，阿拉斯加和夏威夷等州的民眾仍在前往投票站的路上。

結果通常在結束投票後的幾個小時內公佈。然而，選舉當晚公佈的結果是非官方的，而且總是不完整的。隨著更多（包括郵寄）選票的統計，選舉結果不可避免地會發生變化。美國大選的正式結果有時要在幾周後才能最終知曉。

四年前，美國總統選舉的結果在選舉日四天後公佈。但在2016年，希拉蕊‧克林頓在大選後的第二天早上就承認自己輸給了川普。

（美聯社等）

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