美國精英大學爆發加薩戰爭抗議 多人被捕

哥倫比亞大學、耶魯大學、紐約大學：美國多所著名大學爆發由加薩戰爭引發的抗議。總統拜登譴責反猶主義。

（德國之聲中文網）數天來，美國多所精英大學爆發因加薩戰爭引發的激烈抗議活動，校方努力控制局面。

當地時間周一，紐約大學以及耶魯大學校方稱，有數十名拒絕停止未經批准的抗議活動的示威者被逮捕。據CNN報導，哥倫比亞大學暫停在校上課，到本學期末實行網上課程，並呼籲學生留在家中。

紐約大學發言人 貝克曼（John Beckman）表示："我們見證了無序、具有擾亂性和敵對性的行為，影響到我們社區的安全。……我們也瞭解到，有一些口號是具有恐嚇性質的，並有數起反猶主義事件發生。"

他說，因此，校方請求紐約警方的協助。警方要求示威者和平離開，但最終一些人被逮捕。

紐約大學一名抗議者 圖片來源： Selcuk Acar/AA/picture alliance

拜登譴責反猶主義

美國總統拜登此前就這些大學發生的事件表態。"我譴責反猶主義抗議"，他說，"我譴責那些不明白巴勒斯坦人所正在發生的事情的人。"

位於康乃狄克州的耶魯大學稱，60名抗議者被逮捕。

此次抗議浪潮始於哥倫比亞大學。上周四，警方清除了該校校園裡的一處帳篷營地，約100名參與者被逮捕。但抗議繼續散播到其它大學。

據媒體報導，示威者搭建帳篷營地，擾亂校園活動。《華盛頓郵報》報導稱，有一種混亂的感覺。

哥倫比亞大學校園的抗議學生搭建的帳篷營地被清除前 圖片來源： Lokman Vural Elibol/Anadolu/picture alliance

示威者要求聲援巴勒斯坦人，並要求校方停止與以色列的資金聯繫。

據美國媒體報導，在抗議中也出現具有恐嚇性的口號，併發生多起反猶主義事件。猶太大學生對自身安全表示憂慮。

自10月7日恐怖組織哈馬斯襲擊以色列依賴，中東這場衝突在美國大學引發爭執。《華盛頓郵報》報導稱，還有其它高校出現了示威活動。

（德新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。