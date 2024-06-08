美國熱門APP多次發布假新聞 中國背景引發關注

路透社報導稱，美國熱門新聞聚合應用NewsBreak使用AI製作不實新聞。該公司的中國背景引發關注。美國議員呼籲對NewsBreak進行更嚴格審查。

（德國之聲中文網）美國近年來下載次數最多的免費新聞聚合應用程式NewsBreak使用人工智慧（AI）收集內容並撰寫新聞。據路透社報導，具有中國背景的NewsBreak因多次遭檢舉報導內容錯誤而引發關注。

去年聖誕前夕，Newsbreak發布了一則小鎮槍擊事件的報導，標題是「聖誕悲劇衝擊新澤西州布裡奇頓，小鎮槍枝暴力事件增加」。但事實上並未發生這起槍擊事件。新澤西州布裡奇頓警局去年12月27日在臉書發布聲明，駁斥這篇使用AI技術製作的文章完全虛假，「看來這家『新聞媒體對於向讀者發表人工智慧寫的小說毫無顧忌。」

NewsBreak總部位於加利福尼亞州山景城，在北京和上海也設有辦公室。該公司對路透社表示，上述文章在發表四天後已被移除。

NewsBreak解釋稱，「不準確的訊息內容源自內容提供方」，並指出「當NewsBreak發現任何不準確或違反我們社群標準的內容，會立即採取行動予以刪除」。

近年來，隨著美國各地的地方新聞機構陸續關閉，NewsBreak填補了這一空白。

自稱是「所有本地新聞的首選來源」，每月擁有逾5000萬活躍用戶。該平台發布來自路透社、福克斯、美聯社和美國有線電視新聞網（CNN）等主要媒體的授權內容，以及一項從網路上搜索當地新聞或新聞稿取得的訊息，並在人工智慧的幫助下進行改寫。Newsbreak僅限於在美國使用。

路透社查閱了與版權侵權相關的法庭文件、警告停止侵權的電子郵件，以及 2022年的公司備忘錄，其中記錄了對 「人工智慧生成報導」的擔憂。但自2021年以來，至少有40次NewsBreak報導影響其服務社群的案例，包括使用人工智慧发布錯誤報導，用虛構署名從當地新聞網站創建了10篇報導，以及從競爭對手處獲取內容。

路透社採訪了七名NewsBreak的前雇員，其中五人表示，該應用算法背後的大部分工程工作都是在中國的辦公室完成的。這些前員工因與NewsBreak簽訂了保密協議要求匿名。

據前雇員提供的訊息和路透社查閱的2021年公司簡介，Newsbreak的收益來自廣告。其用戶主要是女性，年齡在45歲以上，沒有大學學歷，居住在美國郊區或農村地區。

Newsbreak總部設於美國加州 圖片來源： Carlos Barria/REUTERS

Newsbreak的中國背景

民主黨籍參議院情報委員會主席沃納（Mark Warner）表示：「比起未經檢查的人工生成新聞公司，更可怕的是這家公司與敵對的外國政府關係密切。」

「這是又一個來自有關國家的技術構成嚴重威脅的案例。它也清楚提醒我們，我們需要一個整體辦法來應對這一威脅。我們根本無法在打地鼠游戲中逐一擊破。」

美國議員對NewsBreak當前和過去與中國投資者的聯繫，以及該公司在中國的存在表示擔憂，因為該公司的許多工程師都在中國。

NewsBreak應路透社要求對立法者的聲明做出回應表示: 「NewsBreak一直是一家美國公司。任何與此相悖的說法都是不實的。」

NewsBreak於2015年在美國推出服務，是中國新聞聚合應用「一點資訊」的子公司。這兩家公司都由鄭朝暉（Jeff Zheng）創立。鄭朝暉目前是Newsbreak的首席執行官。兩家公司共享2015年在美國註册的「興趣引擎」（Interest Engine）專利，該算法可根據用戶的興趣和位置推薦新聞內容。

2017年，一點資訊因積極傳播政務宣傳而獲得中國政府表揚。但路透社在調查中沒有發現NewsBreak審查或製作有利於中國政府新聞的證據。

假新聞？！AI造！ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美國議員呼籲更嚴格審查

中國議題特設委員會民主黨首席議員克裡希納莫提（Raja Krishnamoorthi）表示: 「這項報導曝露出有關Newsbreak的嚴重問題，該公司與一個協助中共的實體以及中國官媒的歷史關係。」克裡希納莫提所指的分別是一點資訊以及鳳凰新媒體（Phoenix New Media）。

克裡希納莫提補充說，美國人有權要求新聞發行商與中國共產黨的任何聯繫「完全透明」，特別是在使用「不透明的算法」和人工智慧工具製作新聞時。

美國共和黨眾議員斯特法尼克（Elise Stefanik）表示，IDG資本對NewsBreak的支持顯示出，有必要對該應用「加強審查」。「我們不能允許外國對手獲取美國公民的數據，將其作為武器來對抗美國的利益。」

據路透社報導，NewsBreak是一傢俬營初創公司，主要支持者是總部位於三藩市的私募股權公司Francisco Partners以及北京的IDG資本（IDG Capital）。今年2月，IDG資本因涉嫌與中國軍方合作，被美國國防部新增至的重點關注名單u。

IDG資本2月對彭博社表示，它與中國軍方沒有任何關係，不應被列入名單。該公司尚未對斯特法尼克的說法作出回應。

Francisco Partners此前曾拒絕對路透社有關其投資NewsBreak的問題置評。該公司的發言人稱這篇報導 「不實且具有誤導性」，但拒絕提供更多細節，僅表示將其描述為 NewsBreak的「主要支持者」是不正確的，因為他們的投資不到10%。

（路透社）

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