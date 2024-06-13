美國會通過法案 質疑「西藏自古以來屬於中國」

周三美國眾議院以壓倒多數通過決議，反對中國就西藏歷史和地位散佈「虛假訊息」，並敦促北京同西藏開展對話。

（德國之聲中文網）周三，美國眾議院以391票對26票的壓倒多數通過了《促進解決西藏-中國爭端法》(Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act) 。上個月該項法律草案已經獲得參議院通過，目前只須拜登總統簽署，即可生效。該法案駁斥了中國政府有關「西藏自古以來就是中國領土一部分」的說法，並將推動美國在政策層面上認為西藏地位懸而未決。

此外，這項法律草案還要求美國政界認識到，西藏並非只限於中國政府所定義的西藏自治區，也包括甘肅、青海、四川和雲南省境內的藏區。來自德克薩斯州的共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）周二在眾議院表示：「該法案獲得通過，將表明美國不認同西藏現狀的決心。我個人認為，這是能夠給達賴喇嘛和西藏人民的最強訊號和最好禮物。」

共和黨眾議員：新法案是送給達賴喇嘛和西藏人民的最強訊號和最好禮物。 圖片來源： Kevin Dietsch/Getty Images(AFP

麥考爾在一份聲明中表示：「西藏人和所有人一樣，有權享有宗教自由，其中包括不受中國共產黨監視、審查和拘留的自由。」這項新法案將允許國務院官員「積極而直接地」反駁中國政府有關西藏的虛假訊息，即拒絕西藏「自古以來屬於中國」的說法。

今年二月，參議院就已通過了該法案的參議院版本。民主黨議員麥戈文(Jim McGovern) 表示，美國政府此前「不設前提條件」推動北京同西藏開展對話的努力已經以失敗告終。

北京聲稱，過去七百多年以來，西藏一直處在中國中央政權的統治之下。但西藏活動人員則認為，事實上，西藏在相當長的歷史時期內，一直實行著有效的自治。達賴喇嘛此前已多次申明，他不追求西藏在政治上的獨立，但他並不認可北京有關西藏歷史上一直歸屬中國的說法。

美國國務院承認西藏自治區和其他藏區是中國領土的一部分，但新法案的支持者則強調，美國政府從不認為，1950年代中共對西藏的佔領符合國際法。新法案的起草者指出，中國政府雖然宣稱藏人擁有「自治權利」，但與此同時卻在有系統地打壓藏人捍衛自身宗教、文化、語言、歷史、生活方式以及環境的努力。



西藏精神領袖達賴喇嘛宣佈，將在本月到訪美國，接受膝蓋治療。屆時達賴喇嘛是否會同美國政府高層舉行會晤，目前還不得而知。2020年美國總統大選期間，民主黨候選人拜登曾對其競選對手川普提出批評，稱他是過去三十年以來，唯一一位未和達賴喇嘛舉行過會晤的美國總統。不過，2021年拜登就任美國總統以來，也一直沒有同西藏宗教領袖達賴喇嘛舉行過會晤。但拜登總統經常會表現出對西藏事務的關注，比如他同中國領導人習近平會晤時就曾表示，中國對西藏的打壓令他感到擔憂。此外，拜登總統還提名一位國務院官員出任西藏事務協調人。

中國政府一直宣稱，西藏問題屬中國內政，外國無權干預。中國也反對任何國家的官員同達賴喇嘛進行接觸。2010年以來，西藏流亡政府同北京的談判一直陷入停頓。今年四月，中國外交部重申，「接觸商談要談的只能是十四世達賴本人，最多加上他周圍一些人的個人前途問題，而不是談什麼『西藏高度自治問題』」。

《促進解決西藏-中國爭端法》今年二月在參議院表決時，議員們曾表示，這項法案將有助於美國促進北京當局與達賴喇嘛之間對話的政策，以推動和平解決中國政府與西藏之間的持續爭端。

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