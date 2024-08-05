美國擬禁止自動駕駛汽車用中國軟體

路透社從華盛頓政府圈內人士處獲悉，美國商務部預計在今後幾星期提議禁止在自動駕駛或聯網汽車中使用中國研發的軟體或先進無線通信模塊。商務部發言人表示，此舉出於國家安全擔憂。中國則表示將捍衛自身合法權益。

（德國之聲中文網）美國商務部在今年7月就披露說，計劃在8月發布聯網汽車規則草案，"重點關注汽車內令人擔憂的特定系統"，相關行業將有機會審查草案並提出意見。當時，商務部就表示，預計會在規則草案中對中國等被視為對手的國家研發的一些產品施加限制。

根據路透社從圈內人士處獲得的消息，即將在幾星期後發布的草案將要求汽車廠商以及配件供應商確保聯網汽車以及L3以上級別的先進自動駕駛汽車均不含中國等"令人擔憂的外國實體"開發的軟體。搭載中國研發的先進無線通信能力模塊的汽車也將被禁止在美國道路上測試或行駛。

中國駐華盛頓大使館的一名發言人表示，電動汽車是一個全球化產業，"只有分工合作才能帶來互利，只有公平競爭才能帶來技術進步。"這名發言人敦促美國"切實遵守市場原則和國際貿易規則，為各國企業創造公平的競爭環境"，並表示中方將堅定捍衛自身合法權益。

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美國擔心中國汽車威脅國家安全

去年11月，多名美國議員對中國企業在美國測試自動駕駛汽車並採集敏感數據表示擔憂，他們向百度、蔚來、小鵬、滴滴等10家大企業提出了問詢。這些議員在一封信函中指出，在2022年11月前的12個月內，研發自動駕駛汽車的中國企業在加利福尼亞測試了45萬余英裡。

美國交通部長布蒂吉格(Pete Buttigieg)也表示，交通部對在美營運的中國自動駕駛汽車企業存有國家安全憂慮，擔心聯網汽車會監聽乘客交談、甚至能控制汽車本身。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)也在5月表示，由於巨大的國家安全風險，"我們決定採取行動。"

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#電動汽車#中美關係

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