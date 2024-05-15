美國擬再向以色列提供10億美元武器

媒體引述美國政府官員報導，在暫停向以色列提供某些重型彈藥一周後，拜登政府已告知國會，計劃向以色列運送價值10億美元的武器裝備。

（德國之聲中文網）據報導，這批一攬子援助的武器包括價值7億美元的坦克彈藥、價值5億美元的戰術車輛和6000萬美元的迫擊炮彈。

政府已在國會啟動了授權程序，儘管該程序尚處於早期階段。

一周前，因憂心加薩平民傷亡，美國暫停了對以色列交付所謂的重型炸彈，以防止以色列在加薩地帶南部人口稠密的城市拉法（Rafah）使用這些炸彈。

國際盟友和人道援助組織一再警告以色列不要對拉法進行地面進攻。這裡聚集了很多從加薩地帶北部逃出的巴勒斯坦人。

目前，以色列坦克部隊正在深入拉法。以色列表示必須鏟除藏匿在那裡的哈馬斯武裝力量。

以色列抗議者破壞加薩救援物資 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

最新這一批武器援助不屬於不久前國會批准並由拜登總統簽署的價值950億美元的軍援計劃。該計劃包括了對烏克蘭、以色列和台灣的軍事援助。

美國國會中的部分民主黨人敦促拜登政府限制向以色列提供進攻性武器，以減少加薩平民的傷亡。而共和黨人則稱，停止提供武器將削弱以色列打擊哈馬斯和其他收到伊朗支持的組織。

本周一（5月13日）美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）強調，美國政府將繼續支持以色列的防衛需求。

柯比表示，拜登總統「將繼續向以色列提供其所需的一切物力，但他不希望在特定地點、特定類型的行動中使用某些類別的美國武器。他在這一點上的態度是明確和一貫的。」

DW記者親臨德法空軍執行加薩空投任務 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美聯社、法新社）

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