美國批准對台灣近20億美元軍售

美國國務院周五批准了一項對台灣價值19.88億美元的軍售方案，包括「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）和雷達系統。這是美國總統拜登任內第17度對台軍售。

（德國之聲中文網）美國國務院周五（10月25日）批准了一項對台灣價值19.88億美元的軍售方案。這是美國總統拜登任內第17度對台軍售。法新社猜測，此舉可能再次激怒北京。

美國國防安全合作署當天發表聲明表示：「這項擬議軍售案符合美國國家、經濟和安全利益，支持收受方持續提升現代化武裝力量並維持可靠的防禦能力，增進收受方的安全，有助於維護台海地區的政治穩定、軍事平衡與經濟發展。」

就此，台灣國防部發布新聞稿回應稱，面對中國於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵搜、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助提升台軍整體防空作戰效能。

台灣國防部進一步指出，另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與台軍現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

該新聞稿的最後寫道，美政府基於「台灣關係法」與「六項保證」對台軍事售予，將有助於台軍持續提升防衛韌性，共同維護台海及印太區域的和平穩定，台灣國防部表示誠摯感謝。

路透社指出，這是美國首度對台供售「國家先進地對空飛彈系統」，銷售此系統代表美國向台出口防空系統出現顯著升級。一位不願具名的美國政府消息人士向路透社透露，該系統對台灣來說是一種新型武器，目前在該地區只有澳洲和印尼在使用。

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（路透社、法新社）

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