美國批准對台新軍售 27家軍火商齊聚台灣

台美國防產業論壇6日登場，近30家美國軍火商在台灣與相關單位會晤。與此同時，美國政府宣佈一項價值3億美元的對台軍售案正式進入「知會國會」程序，最快1個月後正式生效。

（德國之聲中文網）台美國防產業論壇週四（6月6日）在台北以閉門會議方式舉行。除了有洛克希德馬丁、雷神、貝宜系統等27家美國國防承包商所組的代表團與會外，美國海軍前太平洋陸戰隊司令魯德爾（Steven Rudder）也出席開幕式。

台灣方面參與的則有漢翔航空工業、國家中山科學研究院、台灣國際造船公司、國防安全研究院等單位。

儘管會議並未對外開放，但議程顯示本屆論壇共有3大主題，分別為「國機國造、國艦國造」、「先進科技」與「無人機專題」，由台方簡報台灣國機國造與未來規劃，也會提及AI在國防方面的技術運用等內容。

此前，台灣媒體中央社引述消息人士說法稱，美國國防承包商代表團訪台期間，除了針對相關議題與產官學研交換意見，還將拜會政府高層。對此，台灣總統府予以否認，表示總統賴清德及副總統蕭美琴均無此行程。

拜登政府14度對台軍售

與此同時，美國五角大廈國防安全合作局（DSCA）5日宣佈，美國國務院已批准向台灣出售F-16戰鬥機備件和維修零件。該部門在聲明中指出，此項軍售有助於「改善接收方的安全，且有助於維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟進步」。

台灣國防部指出，美國政府就空軍F-16戰機全妥善「通用」及「專用」航材零附件等2案、總額3億美元的對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望1個月後正式生效。

台灣外交部則表示已收到美國政府的正式通知，協助強化台灣的自我防衛能力，並指出此次為拜登政府就任以來，第14度宣佈對台軍售，展現美方對台長期「堅若磐石」的安全承諾以及對區域和平與穩定現狀的高度重視與支持。

台防長：解放軍若進入領海 台軍有自衛權

台海兩岸關係近年來持續緊張，民進黨籍的賴清德就任後，中國在5月23日、24日進行為期2天的「聯合利劍—2024A」軍事演習，演習區域環繞台灣本島且擴及台灣的外離島附近，引發國際關注。

中國在今年5月23日、24日於台灣周圍舉行軍演。 圖片來源： https://mil.huanqiu.com

台灣國防部長顧立雄週四在立法院委員會答詢時，被問及「第一擊」與自衛權的定義時表示，若中國解放軍攻擊台灣本島或離島，或是「未經許可進入12海浬領空、領海」，就可以下令台灣軍隊行使自衛權，並且依照比例進行自衛反擊。

拜登：不排除動用美軍力護台

拜登5月底接受「時代雜誌」（TIME）專訪時，也再度針對「若中國侵略台灣，美國是否派兵保衛台灣」的相關問題表態。

拜登接受時代雜誌專訪時再度對台灣議題表態。圖為拜登今年6月4日發表演說（資料照） 圖片來源： Michael Reynolds/EPA

拜登說，美國不尋求台灣獨立，但如果中國試圖片面改變現狀，美國「事實上也不會不保衛台灣」。當被問及此話是否意味著美國將派兵到台灣，拜登表示：「不排除動用美國軍力。部署地面、空軍和海軍等等，是有區別的。」他拒絕透露是否會從美軍位於日本及菲律賓的基地發動攻擊。

中國外交部發言人毛寧5日重申：「台灣是中國領土不可分割的一部分……如何解決台灣問題是中國人自己的事情。」她敦促美方恪守不支持「台獨」的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

事實上，拜登過去幾年來也曾被CBS、ABC、CNN等美媒問到是否保衛台灣的類似問題，他多次表示美國對台灣有承諾。不過，白宮與國務院也不只一次重申美國對台政策不變，也就是不支持台獨、反對任何一方片面改變現狀。有專家曾向DW指出，拜登的公開發言與美國長期政策不完全一致，造成了「戰略混亂」。

（綜合報導）

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