美國對中國電動車、太陽能電池等產品加徵高額關稅

美國政府宣佈，將對包括電動車在內的一系列中國產品加徵關稅。拜登在選舉之年的這一舉動，可能加劇美中這兩個全球最大經濟體之間的磨擦。

（德國之聲中文網）白宮周二（5月14日）宣佈，計劃對中國出產的一系列商品徵收更高關稅，包括電動汽車、太陽能電池、半導體、鋼材、鋁材和醫療器材等。對電動車的進口關稅將從目前的25%激增到100%。

太陽能電池的進口稅將翻一番，從25%提高到50%。對部分中國進口鋼鐵和鋁產品的關稅將從目前的7.5%提高到25%。2025年起，對中國半導體的關稅將從25%躍升至50%。

新的關稅將在未來三年內分階段實施。據悉，這一輪提高關稅涉及價值180億美元的從中國進口的商品。有關措施旨在保護美國企業和勞工不受來自中國的「不正當競爭」的侵害。

美國貿易代表戴琪辦公室發布的一份聲明還建議，對一系列中國商品徵收更高的關稅，並呼籲擴大執法範圍。該辦公室對過去4年美國對華關稅政策的評估報告稱，研究表明，此前對中國徵收的關稅對美國整體經濟的價格和就業影響微乎其微，但卻有效地減少了美國對中國商品的進口，同時增加了對其他國家的進口。

川普时期的關稅「有效減少」了美國從中國的進口。 圖片來源： H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

北京批貿易保護主義

周二在白宮發布消息前，中國外交部發言人汪文斌在當天的例行記者會上，回應記者「美將對華電動車加徵關稅」的問題時說：「中方一貫反對違反世貿規則單方面加徵關稅，將採取一切必要措施維護自身正當權益。」

當天，中國官媒新華社發表簡短新聞稿，稱「美方此舉濫用貿易保護主義措施，將嚴重影響美國汽車產業轉型升級，對消費者帶來嚴重負面影響，也將損害世界經濟綠色轉型，破壞全球應對氣候變化的努力。」

美聯社援引美國政府官員表示，他們認為新的關稅不會導致與中國的緊張關係升級，但預計中國將嘗試採取措施予以回應。

根據白宮的發布，此次提高對華關稅限於保護具有「戰略意義」的美國工業產業。2022年，拜登總統簽署了被通稱為「通貨膨脹削減法案」的氣候保護一攬子法案，其中計劃投入3700億美元用於能源安全和氣候保護。這一龐大的投資計劃，旨在推動美國的經濟向可持續發展方向轉型，而扶持電動汽車、太陽能和風能也是其中的組成部分。

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彭博社本周一的報導稱，華盛頓提高關稅更多是象徵性的舉動，因為被課稅的中國的相關行業並不依賴美國市場和消費者。多年來，中國的電動汽車幾乎被現有關稅擋在了美國市場之外，而太陽能企業大多從海外出口到美國，避免了類似的限制。

據路透社報導，中國製造商事實上向美國出口的電動汽車很少。 今年年初，吉利是唯一一家向美國供應汽車的製造商。 據中國乘用車協會統計，總共只有2217輛中國產汽車橫跨太平洋出售到美國，而吉利是以沃爾沃股東的身份在美國打著Polestar的牌子銷售極少量電動汽車，算是例外。

（美聯社、路透社、法新社）

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