美國將對中國光伏產品提高關稅至50%

拜登政府計劃明年年初對來自中國的太陽能晶圓、多晶矽以及部分鎢製品加徵關稅，以保護美國清潔能源產業。

（德國之聲中文網）根據美國貿易代表辦公室公佈的消息，在對中國貿易行為進行審查後，將自2025年1月1日起，中國製造的太陽能晶圓和多晶矽的關稅將提高至50%，對部分鎢製品的關稅將提高至25%。

"今日宣佈的關稅上調將進一步削弱中國的有害政策及行為，"美國貿易代表戴琪（Katharine Tai）在聲明中表示，"這些措施將與拜登-哈里斯政府在國內推動清潔能源經濟的投資相輔相成，同時增強關鍵供應鏈的韌性。"

本周四（12月12日）報導稱，美國和中國官員本周和下周將就貿易問題在今年年底前舉行會談。

上周，華盛頓收緊了對中國獲取先進半導體技術的限制。作為反擊，北京禁止向美國出口用於製造計算機晶片所需的部分關鍵礦物，包括鎵（Gallium）、鍺（Germanium）和銻（Antimony）等。此外，中國還加強了對美出口石墨的管控。

中國在鎵、鍺、銻的全球市場佔有率佔據絕對主導地位，美國則一直努力在非洲以及世界其他地區尋找替代來源。

鎢是另一種具重要戰略意義的關鍵金屬，被廣泛用於軍工製造，也應用於X射線管和燈泡燈絲等工業領域。其生產由中國主導，美國並不生產鎢。

在北京宣佈禁止向美國出口鎵以及其他材料後，分析人士指出，鎢可能是中國接下來採取反制措施的另一個重點領域。

貿易摩擦在川普明年就職前不斷升級。川普曾威脅對中國商品徵收60%的關稅。現任總統拜登則表示，川普承諾對外國進口商品實施廣泛關稅的做法是錯誤的。

川普曾威脅對中國商品徵收60%的關稅 圖片來源： Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

儘管如此，拜登政府保留了川普在其第一任內實施的全部關稅，並在某些情況下進一步提高了關稅，但拜登政府同時表示，其關稅政策更具針對性。

拜登政府在對美國平價電動車、太陽能電池板以及電池產業大力扶持之際，中國則對上述行業領域的廉價產品產量進行了大幅提升。

美國及其他貿易夥伴指責中國對其出口產品進行了不當補貼，使其太陽能電池板等產品出口商在海外市場佔據不公平優勢 - 中國製造商憑借政府補貼得以用更低價格出售產品。華盛頓還指責中國對外國企業施加不當壓力，迫使其進行技術轉讓。

中國太陽能組件佔全球80%的市場份額

根據國際能源署（IEA）數據，中國在太陽能板的各生產階段佔據了全球80%以上的市場份額，是其國內需求的兩倍多。這種大規模經濟效應使得太陽能變得更加便宜，但也導致供應鏈高度集中在中國。國際能源署敦促其他國家評估其太陽能板供應鏈，並制定相應策略以應對可能的風險。

2018年初，川普政府對進口自中國的太陽能板徵收了30%的關稅。北京則就美國在對購買新能源汽車實施補貼措施時採取"歧視性"做法向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。

美國貿易代表辦公室對有關太陽能板關稅上調的調查於5月結束，併發布了一份報告。此次調查結果促使美國對一些列產品加徵關稅，包括電動車、注射器和針頭、醫用手套和口罩、半導體以及鋼鋁製品等。

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（美聯社）

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