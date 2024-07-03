美國實體清單新增六家公司 四家涉培訓中國軍人

美國商務部本周二（7月2日）將六家公司列入貿易限制名單，其中四家被指與培訓中國軍隊有關。

（德國之聲中文網）據路透社報導，被美國新列入貿易限制名單的六家公司中兩家位於中國、一家位於南非、兩家位於阿聯酋，一家位於英國。

報導稱，中國的全球培訓解決方案有限公司（Global Training Solutions Limited）和智慧科技未來有限公司（Smartech Future Limited），南非的私人航空有限公司Grace Air (Pty) Ltd以及英國的利文斯頓航空有限公司（Livingston Aerospace Limited）被指與南非飛行測試學院（Test Flying Academy）有關聯，並使用西方和北約（NATO）的資源來培訓中國軍隊，因而被列入實體清單。

南非飛行測試學院（Test Flying Academy）2023年因使用西方和北約資源為中國軍隊飛行員提供培訓而被美國列入貿易黑名單。

阿聯酋公司Mega Fast Cargo和Mega Technique General Trading因規避檢查行為被加入實體清單，其中Mega Fast Cargo還因向俄羅斯運輸美國原產貨物而被列入名單。

實體清單受美國商務部監管。名單上的公司需要獲頒許可證才能從美國進口商品和技術，然而這種許可證通常會被拒絕。

美國商務部官員馬修‧阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）在一份聲明中表示："防止美國的專業知識用於培訓中國（PRC）的軍事飛行員，以及防止美國的科技用於協助俄羅斯，有助於增強美國國家安全。"

路透社未能立即聯繫到上述公司請其置評。

13家公司被列入"未經驗證清單"

美國商務部還將13家公司列入出口管制"未經驗證清單"（Unverified List），其中八家來自中國。因為美國出口管制官員無法完成現場檢查，以確定這些公司能否信任，能否接收原產於美國的技術和其他商品。

美國出口商在向未經驗證清單上的公司發貨前，必須進行額外的盡職調查，並可能需要申請更多的許可證。

於此同時，美國商務部還將八家公司從未經驗證清單上移除，包括六家中國公司，一家阿聯酋公司和一家俄羅斯公司。

實體清單和未經驗證清單是由美國政府設立的兩個名單，目的是防止美國的敏感商品和技術被誤用或者落入可能對美國國家安全構成威脅的實體或個人手中。

（路透社）

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