美國宣佈100%關稅後 歐洲方面表態審慎

美國政府宣佈以高額關稅阻擋中國電動車以及其它產品後，歐洲方面呈現審慎態度。德國總理肖爾茨指出，這個問題上，歐洲面臨的問題與其他國家和北美不盡相同。

（德國之聲中文網）美國政府周二宣佈對中國進口電動車課以100%的關稅後，歐洲方面的表態均偏向謹慎。與美國政府不同，德國總理肖爾茨周二（5月14日）當天表示，歐盟委員會（對中國電動車反補貼）的調查結果尚未公佈，因此，他還不能就此進行最終表態。

但肖爾茨說，「我想指出的是，目前從中國進口的電動汽車中至少有50%來自西方品牌，它們在中國生產，然後進口到歐洲。」他補充說，「在這個問題上，這或許與其他國家和北美有不同之處」。肖爾茨指出，同樣不應忘記的是，歐洲製造商正在中國市場上成功地銷售他們的汽車。

同肖爾茨持同一觀點，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）也表示反對歐盟對中國電動汽車徵收懲罰性關稅。

當被問及歐盟是否應該效仿美國政府時，他說：「我們不想瓦解全球貿易，這是一個愚蠢的想法。」他表示，對於德國和瑞典這樣的進出口大國來說，將懲罰性關稅作為解決方案並不是一個好主意「。周二當天，美國政府正式宣佈，對中國電動汽車的進口關稅將從25%提高到100%。

歐委會反應謹慎

歐盟委員會對美國針對中國電動汽車大幅提高進口關稅的做法反應謹慎。歐委會發言人周二在布魯塞爾表示，歐盟委員會注意到了美國的決定，並正在評估這一決定可能對歐盟產生的影響。

美國政府周二宣佈，將以100%的特別關稅阻止中國電動汽車進入美國。同時，美國方面還對光伏電池、半導體、港口起重機以及醫療插管和防護口罩等產品徵收新的關稅或者大幅提高關稅。美國政府認為，中國以人為壓低的價格出口產品，並使其充斥全球市場。

歐盟本身目前正在調查中國扭曲電動汽車市場的程度。歐盟是否會徵收懲罰性關稅仍有待決定。上周，歐委會主席馮德萊恩在巴黎會晤中國國家元首習近平後對媒體表示，「我們將捍衛我們的企業，捍衛我們的經濟，如果有必要，我們將毫不猶豫地這樣做。」

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

寶馬：歐洲市場沒被中國車淹沒

寶馬公司總裁齊普策（Oliver Zipse）在接受《法蘭克福匯報》採訪時警告指出，懲罰將招致北京政府採取反制措施，例如，電動汽車的重要原材料將會變得稀缺。因此，「這種想法過於短視」。他還說，歐洲市場並沒有被中國的廉價汽車淹沒。

根據「運輸與環境」（Transport & Environment）組織的一項研究，今年在歐洲銷售的電動汽車中，大約每四輛中有一輛來自中國。不過，它們主要是西方車商的產品，例如，雷諾子公司達西亞（Dacia）的Spring就是在中國生產的。

此外，寶馬的電動車Mini和iX3也是從中國進口的；特斯拉在上海有一家生產Model3的工廠。 根據這項研究，中國車商可能佔電動汽車市場的11%左右，並有增加趨勢。比亞迪的目標是到2025年在歐洲汽車市場佔據5%的份額。

(綜合報導)



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