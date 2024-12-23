美國宣佈對中國傳統晶片展開貿易調查

這項行動被稱為「301條款」調查，將於1月移交川普政府完成。該項行動可能為川普铺路，方便他迅速對中國進口商品實施他曾威脅過的高達60%的關稅。

（德國之聲中文網）美國拜登政府周一（12月23日）宣佈對中國製造的「傳統」晶片展開貿易調查。這些晶片廣泛用於汽車、洗衣機和電信設備等日常用品。這項調查可能導致美國對中國晶片徵收更多關稅。

這項行動被稱為「301條款」調查。目前距離當選總統川普于1月20日再次入住白宮只剩前四周時間。拜登政府官員表示，該調查將於1月移交川普政府完成。

該項行動可能為川普铺路，方便迅速對中國進口商品實施他曾威脅過的高達60%的關稅。

即將離任的總統拜登已經決定，從2025年1月1日開始對中國製造半導體徵收50%的關稅。他領導的政府還收緊了對中國出口先進人工智慧晶片、存储芯片以及晶片製造設備的限制，並將在最近對中國出口的用於太陽能電池板的硅片和多晶矽的關稅提高至50%。

美國貿易代表辦公室將負責進行這項新調查。該辦公室表示，此舉旨在保護美國及其他市場驅動型晶片生產商免受中國通過大規模國家貼補推動的晶片供應的衝擊。

美國貿易代表凱戴琪（Katherine Tai）表示，該貿易機構已發現證據表明，北京正將半導體行業作為全球主導目標，與其在鋼鐵、鋁、太陽能板、電動車和關鍵礦產領域的行動類似。

「這使得中國企業能夠迅速擴展產能，並以人為壓低的價格提供晶片，威脅到以市場為導向的競爭者，甚至可能將其逐出市場，」她在一次電話記者會上表示。

什麼是傳統晶片？

「傳統晶片」，業內人士稱之為成熟製程晶片，它使用較老的成熟製造工藝，廣泛應用於各類大眾市場產品中。它們不包括用於人工智慧應用或先进微处理器的高端晶片。

根據政府公告，拜登政府將在1月6日開始徵集有關這項調查的公眾意見，並計劃於3月11日至12日舉行公眾聽證會。目前尚不清楚川普提名的美國貿易代表格裡爾（Jamieson Greer）能否在那之前獲得美國參議院的確認。 格裡爾是一名貿易律師，曾在川普第一任期內擔任美國貿易代表辦公室首席官員。

此次調查依據《1974年貿易法》第301條進行。2018年和2019年，川普政府也援引相同條款，對大約3700億美元的中國進口商品徵收最高25%的關稅，引發了長達近三年的中美貿易戰。

如果川普接手調查，需在啟動後一年內完成。

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將下游產品納入調查

拜登政府的一名官員表示，除了審查進口晶片本身的影響外，該調查還將研究它們在下游組件和關鍵行業終端產品中的應用，包括國防、汽車產品和醫療設備領域。

此次調查還將關注中國生產的用於半導體制造的碳化硅襯底和晶片。

美國商務部長吉娜‧雷蒙多（Gina Raimondo）表示，該部門的研究顯示，三分之二的美國產品使用了中國的傳統晶片，而半數美國公司（包括一些國防行業公司）並不知道其晶片的來源，這一情況「相當令人擔憂」。

在新冠疫情擾亂了半導體供應並短暫中斷了汽車和醫療設備生產之後，美國通過提供527億美元的新增補貼來推動晶片生產、研究和人才培養，試圖建立自己的半導體供應鏈。

雷蒙多表示，中國計劃在未來十年內建造全球超過60%的傳統晶片產能，這遏制了其他地方的投資，構成了不公平競爭。

「這削弱了我們的企業，使美國依賴中國生產的晶片，而這些晶片每天廣泛應用於各種設備中，」她對記者說。

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在經歷了一場激烈的總統競選之後，拜登政府和川普政府之間不多的連續性領域之一是對中國的關稅政策。拜登保留了川普对中國進口商品實施的所有關稅，並增加了新的關稅，包括對中國製造的電動車徵收100%的關稅，試圖阻止其進入美國市場。

（路透社）

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