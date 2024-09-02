美國威脅二級制裁讓中俄小公司叫苦不迭

因擔心受到美國對中國銀行的二級制裁，中俄過境支付貿易出現困境，尤其是那些從事消費品交易的小公司受影響最嚴重。

（德國之聲中文網）據路透社報導，俄羅斯企業在向中國的貿易夥伴支付款項時面臨兩項困境：延誤和成本上升。這一困境導致數十億人民幣的交易無法進行。

這一現象在數月前就已出現，一位不願透露姓名的內部人士表示，這個問題在今年8月份進一步加劇。

中國雖然沒有參加西方對俄羅斯因發動侵烏戰爭而祭出的制裁，但中國銀行非常擔心美國對其採取所謂的二級制裁。

今年6月，美國財政部發出威脅，將對同俄羅斯有業務往來的中國以及其他國家的銀行實施二級制裁。消息一出，中國的銀行立即行動起來，路透社援引一家俄羅斯電商的話寫道，「在那段時間，所有到中國的跨境支付都停止了。」他補充說，「我們後來找到瞭解決方案，但這大約花了3周時間。」

一種替代方案是購買黃金並運往香港，在那裡出售黃金並將錢存入當地銀行賬戶。

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小公司受影響最大

中國是俄羅斯最大的貿易夥伴，2023年雙邊貿易額佔俄羅斯對外貿易總額的三分之一。中國向俄羅斯提供工業設備以及消費品，對俄羅斯應付西方制裁助一臂之力。

與此同時，中國也是俄羅斯許多出口產品的重要市場，從石油、天然氣到農產品，中國對俄羅斯的進口也存在相當的依賴。

路透社稱，兩國大型企業的雙邊交易，尤其是俄羅斯原材料供應商的交易，仍然運作良好。遇到問題的主要是一些經營消費品的較小型公司。

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通過第三方 交易成本上升

知情人士表示，一些俄羅斯公司通過第三國的中間商來處理交易，但這導致交易成本上升，從之前的零手續費到現在的高達交易額的6%。

根據路透社的報導，俄羅斯外交部經濟司司長比裡切夫斯基（Dmitry Birichevski）8月16日在一次會議上表示，中國和印度的大型公司嚴重依賴美歐市場，「他們被告知，『伙計們，如果你們繼續與俄羅斯合作，我們將切斷你們進入我們市場的通道，讓你們無法呼吸。』」

（路透社、ChinaTable）



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