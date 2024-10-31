美國大選前5天 北韓發射洲際彈道導彈

離美國總統大選投票日還剩幾天之際，北韓發射了一枚洲際彈道導彈，該導彈的飛行時間超過了以往試射的任何武器。

(德國之聲中文網)韓國聯合參謀部周四（10月31日）發布消息，稱北韓軍方在當天上午7點10分左右自平壤向東部海域發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），飛行約1000公里後落入海中。

據日本防衛省稱，這枚疑似洲際彈道導彈飛行了85分鐘以上。此前北韓導彈的飛行時間最長紀錄為74分鐘左右。

韓聯社報導指出，美韓防長一天前在華府舉行安保會議上，以最強烈措辭譴責北韓派兵支援俄羅斯，平壤時隔5小時便發射飛彈，其目的可能旨在表達不滿，同時分散國際社會對俄羅斯的關注。另外，也是想在美國大選前"刷存在感"。

韓國軍方批評平壤發射彈道飛彈違反聯合國安理會決議，表示美韓雙方已商定將實施聯合演習，因應北韓此次試射彈道飛彈的行動。

此次為北韓自去年12月以來首度再發射洲際彈道飛彈。此前，韓國國防情報部門透露，北韓已部署了一座移動發射器，將在美國總統大選前後發射飛彈。

北韓官媒《朝中社》周四也就朝軍發射洲際彈道飛彈進行了報導，並引述金正恩說法表示，發射ICBM展現北韓軍方的意志，強調"絕不會改變核武力強化路線"。

金正恩稱，國安狀況及不斷加劇的威脅與挑戰，讓平壤必須強化現代化戰略攻擊能力，進一步鞏固核應戰態勢。他主張，敵國的"核同盟強化活動"凸顯了提升核武力量的重要性。

周四的記者會上，克里姆林宮新聞發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯有義務履行同北韓簽署的雙邊戰略合作協定。但他沒有回答是否向平壤提供了導彈技術。

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（綜合報導）

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