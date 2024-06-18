美國國會議員代表團訪問達蘭薩拉

一個美國國會議員代表團抵達達蘭薩拉，準備會見西藏精神領袖達賴喇嘛。中國外交部發言人表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

（德國之聲中文網）周二（6月18日），美國國會議員代表團抵達印度，準備會見西藏精神領袖達賴喇嘛。代表團負責人表示，拜登總統將很快簽署《促進解決西藏-中國爭端法案》。

該法案旨在推動北京重啟2010年中斷的與西藏流亡領導人的對話，以達成關於西藏問題的協商協議，並促使中國解決西藏人民對其歷史、文化、宗教和語言身份的訴求。

此次訪問可能會激怒北京，尤其是在目前美中關係動蕩時期。達賴喇嘛計劃前往美國接受醫療治療，但尚不清楚他在此期間是否會有任何活動安排。

美國議員將拜訪達賴喇嘛（2019年資料圖） 圖片來源： Ashwini Bhatia/dpa/AP/picture alliance

由共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）率領的包括前眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）在內的兩黨七人代表團，已抵達喜馬拉雅山麓的小城達蘭薩拉。

88歲的流亡西藏精神領袖達賴喇嘛就居住在這裡。

"我們非常興奮，明天將見到尊者，討論許多事情，包括我們剛剛通過的法案，該法案基本上表明美利堅合眾國與西藏人民站在一起。"麥考爾說。他指的是定於周三上午的會晤。

當被問及拜登是否會很快簽署該法案時，麥考爾回答說："是的，他會的。"

麥考爾是眾議院外交事務委員會主席，他指的是"促進解決西藏-中國爭端法案"，也被稱為"解決西藏問題法案"。

美國議員們經常訪問達蘭薩拉，爭取全球對西藏的語言和文化自治的支持。

印度達蘭薩拉是流亡藏人的聚居地 圖片來源： DW

北京：嚴重關切

北京認為這位諾貝爾和平獎得主是危險的"分裂主義者"，表示對這次訪問和拜登預期簽署的法案"嚴重關切"。

外交部發言人林劍在周二的例行記者會上表示："我們對有關報導感到嚴重關切，敦促美方充分認清達賴集團反華分裂的本質，恪守在涉藏問題上的承諾，不同其進行任何形式的接觸，停止向外界發出錯誤訊息。"

林劍說，西藏的事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。他表示，"我們敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持西藏獨立的承諾，不得簽署上述法案。"並稱 "中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益"。

藏人行政中央（西藏流亡政府）發言人丹增列偕（Tenzin Lekshay）說，"兩年來，《解決西藏問題法案》得以通過……現在正放在拜登總統的辦公桌上，這將改變游戲規則。"

（路透社）

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