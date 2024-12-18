美國國會將通過進一步限制對華投資案

美國國會將在下屆政府上任前通過一系列法案，其中包括進一步收緊對中國的投資。此舉是為落實美財政部今年10月份制定的相關措施。

（德國之聲中文網）美國國會將在未來幾天就一項限制美國對華投資的法案進行表決。今年10月，美國財政部推出了於明年1月2日生效的限制對華投資措施，主要對准對中国人工智慧領域以及其它被認為對美國國家安全造成威脅的技術領域。

新增了哪些限制？

即將討論的法案則是對以上限制措施的進一步擴展，增添了新內容，如要求審核中國製造的消費級路由器和調制解調器可能帶來的國家安全風險，審查中國在敏感國家安全地點附近購買房地產的行為。

總體而言，進入限制範圍的內容涵蓋半導體與微電子、量子訊息技術以及某些人工智慧系統，尖端密碼破解計算機系統、專為軍事或政府監控用途設計的AI系統以及下一代戰鬥機等。

民主黨參議員凱西(Bob Casey)表示："中國是經濟對手，我們必須採取大膽行動，防止我們的未來受到中共威脅。"他補充道："這項立法採取了果斷措施，限制美國的投資，防止我們的國家安全技術落入對手手中，以免他們用來對付我們。"

該法案還將要求美國聯邦通信委員會（FCC）公佈所有持有FCC許可證或授權的實體清單，公開對立的外國政府（包括中國）對哪些實體掌握所有權的訊息，以確保委員會對"電信和技術公司與外國對手之間的聯繫"是知情的。

多管齊下

路透社注意到，為進一步限制中國產品，華盛頓正從多個方面採取行動。

一項年度國防法案可能會禁止中國大疆創新（DJI）和道通機器人（Autel Robotics）在美國市場銷售新型無人機；美國商務部正計劃在未來幾周內敲定阻止銷售中國製造的汽車的相關規定，同時禁止中國電信公司在美國營運。

眾議院撥款委員會首席民主黨籍議員德勞羅（Rosa DeLauro）表示："多年來，我一直看到美國的資金和智慧財產權助長了中共的技術與能力……這項立法是在拜登政府今年出台的法規基礎上進一步推進，為保護和重建我們關鍵國家能力的兩黨努力奠定了基礎。"

中國外交部發言人林劍在周三（12月18日）在記者會上表示，泛化國家安全概念、出於政治目的對正常的經貿往來人為設置障礙的做法，違背了美方一貫標榜的市場經濟、公平競爭、自由貿易原則，擾亂了全球產供鏈的穩定，不符合任何一方利益。

（路透社等）

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