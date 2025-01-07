美國國會大廈暴四周年 川普獲國會確認當選

美國國會週一正式認證川普為總統當選人，將在1月20日正式就職。4年前的這一天，國會在確認拜登當選總統的結果期間，大批川粉因不滿選舉結果，者闖入國會干擾認證程序，最終升級為嚴重衝突。

（德國之聲中文網）美國參眾兩院週一（6日）在一場由副總統賀錦麗（Kamala Harris）及眾議院議長強生（Mike Johnson）主持的會議上，正式確認川普在去年11月的大選中獲得足夠的選舉人團票，以312票的多數擊敗拿下226張選舉人團票的賀錦麗，成為第47位美國總統，將在兩週後就職，再度入主白宮。

值得注意的是，該場會議氣氛平靜，賀錦麗在一小時內便完成認證程序，與4年前大批川普支持者衝入國會議事廳，導致時任副總統彭斯（Mike Pence）及眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在內多名政府高層人士及議員被護送離開有著鮮明對比。

美國副總統賀錦麗及眾議院議長強生主持會議 圖片來源： Matt Rourke/AP/picture alliance

鑑於當年事件，美國警方週一在國會大廈周圍架起金屬柵欄，週邊也停放了多輛警車，並有大量警察部隊巡邏。

2021年1月6日，時任美國總統的川普因不滿在連任選舉中敗給繼任者拜登，多次公開宣稱「選舉被偷走」，並在白宮附近發表演說時，鼓勵支持者遊行到國會大樓抗議，呼籲川粉「要激烈的戰鬥」、「奪回我們的國家」，引發支持者在國會認證拜登與賀錦麗當選程序期間衝入國會山莊，迫使會議中斷，創下數十年來最嚴重的政治暴力事件，最終造成至少5人死亡，逾百人受傷，川普也因此面臨多項刑事指控。

4年前，大票川普支持者在1月6日聚集在國會大廈外抗議 圖片來源： Tasos Katopodis/Getty Images

川普承諾「全面特赦」將成真?

事發後，川普將因參與國會暴亂被指控及判刑入獄的支持者形容為「政治迫害」的受害者，並稱他們為「愛國者」、「政治犯」，在競選期間及及當選後都多次公開承諾將動用總統特赦權，赦免該起事件中的被告，引發不少政治及法學界人士震驚，認為川普此舉將傳遞出一個訊息－攻擊美國民主制度是正當的。

根據美國司法部統計，截至2024年12月6日，已經有1572人受到聯邦指控，其中996人承認犯有重罪或輕罪，215人被判有罪。近600人被指控襲擊或妨礙執法；174人被指控攜帶危險或致命武器進入禁區；18 人被控串謀煽動罪；645人被定罪入獄。

根據《華盛頓郵報》2023年12月與馬裡蘭大學共同進行的一項民調顯示，約55%的美國成年人認為1月6日是對美國民主的攻擊，不應「被忘記」。但同一份民調也顯示，共和黨選民不太可能同意這種觀點，超過三分之二的人認為拜登2020年勝選「不合法」，他們普遍認為川普不用為1月6日發生的暴力事件負責任。

（路透社、美聯社、華爾街日報）

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