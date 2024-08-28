美國國家安全顧問沙利文在中國談了些什麼？

美國國家安全顧問沙利文8月27日和28日在北京與中國主管外交事務的最高級別官員王毅以及其他官員舉行了會談。美國白宮簡報稱，美中計劃未來幾周舉行領導人級別通話，美國要防止其先進技術被用於破壞美國國家安全，同時"不會過度限制貿易或投資"。

（德國之聲中文網）8月28日，中國外交部發布"王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行戰略溝通"的新聞稿，稱"2024年8月27日至28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行新一輪戰略溝通，進行了坦誠、實質性、建設性討論。"

新聞稿中寫道，王毅表示，"中美雙方要實現和平共處，關鍵在於樹立正確認知。中國對內致力於讓中國人民過上美好生活，對外努力為世界和平發展作出更大貢獻。美方不能用自己走過的道路臆測中國，也不要用國強必霸的模板鏡像中國。"王毅還強調，"台灣屬於中國，中國必將統一。'台獨'是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持'台獨'的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。"

王毅呼籲"美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益"。他還強調，"美國不得以雙邊條約為藉口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。"

新聞稿稱，雙方還就烏克蘭、中東及朝鮮半島等問題交換了意見，此外，"雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行了討論。同意繼續落實兩國元首三藩市會晤重要共識，保持高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作。同意適時舉行兩軍戰區領導影片通話、第二輪中美人工智慧政府間對話等機制性安排。"

計劃未來幾周舉行領導人級別通話

白宮8月28日也發表"國家安全顧問傑克‧沙利文與中共中央政治局委員、外事辦主任、外交部長王毅會晤"的新聞簡報。白宮簡報稱，"雙方就一系列雙邊、地區和全球問題進行了坦誠、實質性和建設性的討論。他們討論了伍德賽德峰會（Woodside Summit）商定事項的實施進展和下一步措施，包括禁毒、軍方通信以及人工智慧安全與風險。雙方歡迎持續努力保持溝通渠道暢通，包括計劃在未來幾周舉行領導人級別通話。"

不會過度限制貿易或投資

白宮簡報還稱，"沙利文先生強調，美國將繼續採取必要措施，防止美國先進技術被用於破壞我們的國家安全，同時不會過度限制貿易或投資"；" 沙利文先生重申，解決美國公民在中國被錯誤拘留或被禁止出境的案件仍然是當務之急。"

白宮簡報也指出，"沙利文先生強調了維護台海和平與穩定的重要性。他強調了對中華人民共和國支持俄羅斯國防工業基礎及其對歐洲和跨大西洋安全影響的擔憂。沙利文先生重申了美國保衛其印太盟友的承諾，並對中華人民共和國對菲律賓在南中國海的合法海上行動採取的破壞穩定的做法表示擔憂。雙方還討論了對北韓、緬甸和中東問題的共同關切。"

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