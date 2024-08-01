美國同「911」主謀達成認罪協議

2001年9月11日恐怖襲擊事件的幾名主謀已經在美國關塔那摩監獄被關押多年。現在這起長期懸而未決的案件又出現了新的發展：美國和上述被告達成了認罪協議。

（德國之聲中文網）來自美國國防部的消息稱，被控策劃「9.11恐怖襲擊」的主謀謝赫‧穆哈默德（ Chalid Scheich Mohammed）已經同意簽署一項認罪協議。此外， 穆哈默德的兩名同夥瓦利德‧本‧阿塔什（Walid bin Attash）和穆斯塔法‧哈蘇維（Mustafa al-Hawsawi）也已接受了庭前協議。有關協議的具體細節尚未公佈，接下來還有哪些程序要走，目前也不得而知。

《紐約時報》報導稱，上述三人同意承認共謀罪，並接受終身監禁，以替代最終可能判處他們死刑的法庭審理。檢察官曾在去年的一封信中提出過上述建議。但這一建議遭到部分恐襲遇難者家屬的反對，他們要求對上述被告判處最高刑罰。



911事件發生後，上述被告長期被關押在中央情報局監獄中，並遭受酷刑，在此背景下，他們能否得到公正審判成了爭論的焦點。而認罪協議的簽署可以規避這一敏感議題，從而為這場曠日持久的官司帶來了轉機。

911恐襲震驚美國

2001年9月11日，美國遭遇前所未有的大規模恐怖襲擊，事件中大約有三千人死亡。極端伊斯蘭恐怖分子劫持三架客機撞擊紐約的世貿中心大樓以及華盛頓的五角大樓。另一架被劫持的飛機在賓州境內墜毀。此次恐襲對美國造成重創，並使美國陷入了一場曠日持久的「反恐戰爭」。



謝赫‧穆哈默德是2003年3月在巴基斯坦被捕的。隨後他在中央情報局監獄被關押三年， 之後轉往關塔那摩監獄。他自稱參與了911恐襲的整個策劃過程。

用「受過祝福的右手」斬首美國記者

除此之外，謝赫‧穆哈默德還宣稱，2002年，他用「受過祝福的右手」砍殺了美國記者皮埃爾（Daniel Pearl ）。當年38歲的皮埃爾是《華爾街日報》駐南亞辦公室主任，2002年初，在巴基斯坦遭極端伊斯蘭分子綁架，之後以斬首方式慘遭殺害。

據稱，911年劫機者當中，有兩人曾接受過本‧阿塔什的培訓。2001年，美軍進駐阿富汗後，他逃往巴基斯坦，並在當地被捕，此後被關押在中央情報局秘密監獄中。

穆斯塔法‧哈蘇維涉嫌為911恐襲行動籌措資金，2003年3月在巴基斯坦被捕，最初也被關押在中央情報局秘密監獄中，2006年被移往關塔那摩。



（德新社，法新社，路透社）

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