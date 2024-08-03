美國取消9/11陰謀策劃者的認罪協議

美國取消了與9/11事件策劃者及兩名同謀的不久前簽署的認罪協議。國防部長奧斯汀撤銷了終身監禁協議，並將死刑重新列為可能的判決。

（德國之聲中文網）美國國防部長勞埃德‧奧斯汀周五宣佈取消與三名9/11襲擊策劃者達成的認罪協議。這三名被告為主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed），本‧阿塔什（Walid bin Attash）和哈薩維（Mustafa al-Hawsawi）

背景與爭議

穆罕默德及其同夥目前被關押在關塔那摩灣軍事基地。此前，軍事委員會宣佈，他們已同意在認罪協議中承認罪行，以換取終身監禁而非死刑。

然而，在近3000名9/11襲擊遇難者家屬獲知此認罪協議後，引發了強烈反對。許多共和黨議員，包括眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）和參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），均批評這一協議。

麥康奈爾稱，這項協議是對政府責任的「可惡的放棄」，未能為美國提供正義。白宮表示，對此協議事先不知情。

受害者家屬的呼聲

9/11家庭聯合會全國主席斯特拉達（Terry Strada）表示，該組織成員對被告不面臨公開審判的認罪協議感到憤怒。她強調，「這些人不應得到任何寬恕，死刑才是合適的懲罰。」

奧斯汀的決定

奧斯汀在致負責案件的埃斯卡利爾（Susan Escallier）的備忘錄中寫道：「考慮到與被告達成庭前協議的決策重要性，這一決定的責任應由我承擔。」他正式撤回了7月31日簽署的協議。

三名被告的案件多年來在庭前程序中陷入僵局，主要原因是他們在9/11事件後被中央情報局（CIA）系統性地實施酷刑，這對他們的公平審判構成了法律複雜性。

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