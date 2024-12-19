美國參議院通過國防授權法案

周三， 美國參議院批准了國防授權法案，將國防支出提升至8950億美元，以應對中國日益增長的軍事力量。法案計劃大幅提升初級士兵薪資，並停止支付軍人子女變性手術的費用。

（德國之聲中文網）每年一度的國防授權法案通常都會在國會獲得廣泛支持，過去六十年以來，一直都能夠順利通過。但過去幾年，國防部發布的一些政策已經演變成激烈的文化之爭。今年，共和黨人試圖在法律草案中加入社會保守派的優先事項，此舉引發了長達數月的爭論並導致民主黨的支持率下滑。



儘管如此，國防授權法案仍以85票贊成，14票反對獲得通過，並已提交美國總統拜登。表決中，11名民主黨參議員和3名共和黨參議員投了反對票。參議院多數派領袖舒默（ Chuck Schumer）表示：「這一法律草案雖然並不完美，但卻包含了很多民主黨人為之奮斗的好內容。並為在維護國家安全的基礎上，反對中國共產黨提供了強有力的法律條款。」 在眾議院，議長約翰遜堅持在法案中加入禁止軍隊醫療系統為兒童提供變性醫療服務的內容後，民主黨多數議員上周對法案投了反對票。不過，法案最終還是以281贊成，140票反對輕鬆通過。



參議院共和黨領袖認為，在全球局勢動蕩、美國霸主地位受到挑戰的今天，國防開支僅增加1%是遠遠不夠的。共和黨主張對今年的國防開支進行大幅提升，以造福今後幾代人。共和黨計劃，在明年共和黨掌控白宮和國會之後，將再次推動增加國防開支。

明年將出任參議院軍事委員會主席的共和黨參議員維克（ Roger Wicker）表示：「我們的國家安全正面臨著二戰以來最大的威脅。」維克主張大幅提升軍費，但此舉將打破去年兩黨達成的赤字上限規定。年度國防授權法案在國防部制定方針政策方面具有決定性作用，但法案仍需獲得撥款一攬子計劃的支持。

來自肯塔基州的參議院共和黨領袖麥克康乃爾（ Mitch McConnell）本周表示，如果不提升預算上限，那麼提升士兵薪資將不得不以減少對核心武器的投資為代價，而這些武器對避免衝突、保障士兵安全至關重要。

參議院共和黨領袖麥克康乃爾：必須提升預算上限，否則將無法投資研發新型武器。 圖片來源： Rod Lamkey/CNP/picture alliance

授權法案計劃為低階士兵提升14.5%的薪資，其他軍人的薪水則將提升4.5%。參議院軍事委員會主席裡德（Jack Reed ）表示，提升薪水對提高軍人生活品質非常重要，目前很多軍人家庭不得不依賴國家的救助項目才能維持生計，「授權法案包含了一系列提升軍人生活品質的重要內容，例如改善兒童保育、住房、醫療服務、軍人配偶的就業支持等等。」

授權法案還為加強同中國的對抗進行了資源整合，包括成立基金，以便必要時像支持烏克蘭一樣向台灣提供軍事資源。此外，法案還計劃為新型軍事技術提供資金，比如人工智慧以及提升美國的彈藥生產能力。

過去幾年當中，美國還採取了一系列措施，禁止軍方購買中國產品，現在這一禁令的內容得到進一步擴充，增加了包含從大蒜到無人機的諸多產品。

共和黨參議員維克：美國正在遭受二戰以來最大的威脅。 圖片來源： Annabelle Gordon/CNP/abaca/picture alliance

中國外交部上周表示，美國出台的各項禁令非常可笑，中國外交部發言人毛寧表示：「相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國產生『極大威脅』。」 毛寧說，從無人機到起重機，從冰箱到大蒜，被美國扣上「國家安全風險」帽子的中國產品越來越多，但美方所謂的證據和理由哪一條能經得起檢驗？

不過，在美國國會內部，無論是共和黨，還是民主黨，都一致認為，中國構成了越來越大的威脅。相比之下，文化之爭才是共和民主兩黨議員過去幾個月以來爭執的焦點。共和黨控制的眾議院今年六月通過一項法案，要求國防部停止為前往其他州墮胎的軍人報銷費用，終止為變性軍人提供性別平權護理，並在軍隊中取消多元化舉措。

中國外交部發言人毛寧：「相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國產生『極大威脅』。」 圖片來源： Andy Wong/AP Photo/picture alliance

儘管共和黨人期待川普（Donald Trump）1月上任後會對五角大樓的政策進行全面調整，但上述議案的很多內容目前並未被收入國防授權法案的最終版本。



國防授權法案還禁止為軍隊中教授批判性種族理論提供資金。此外，如果相關治療可能導致「不孕」，還禁止TRICARE健康計劃為18歲以下未成年人支付性別失調治療的費用。

美國公民自由聯盟政治及政府事務部主任扎莫爾（Mike Zamore）敦促拜登總統不要簽署這一國防授權法案。他說：「該法案將迫使數千名現役軍人在軍旅事業和變性子女未來之間做出抉擇。」

參議員巴爾德文（Tammy Baldwin）表示，她每年都會對國防授權法案投贊成票，但今年不會這樣做。她表示，對變性兒童政策的改變將會對大約六千至七千個家庭產生直接影響。她在參議院發表演說時稱：「國防授權法案應當體現的理念是，讓我們更團結，而不是更分裂，更不要讓我們的軍隊和國防事業政治化，國家利益高於黨派之爭。但令人遺憾的是，今年這些理念被忽視了，剝奪了軍人維護其子女健康的權利。」

（美聯社）

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