美國南卡羅來納州：數十隻猴子仍在逃亡

43只獼猴從美國南卡羅來納州的研究設施中集體逃亡。官方表示，這些靈長類動物不會對公眾健康構成威脅。

（德國之聲中文網）美國南卡羅來納州當局周六（11月9日）發布消息稱，從本地一家研究機構的設施中逃跑的43只獼猴中的一隻已被找到。

據當地官員透露，周三，位於耶馬西鎮的公司Alpha Genesis的一名員工給猴子餵食並例行檢查，未能將門完全鎖上，導致這些獼猴集體逃跑。

Alpha Genesis公司利用猴子進行臨床試驗，包括腦部疾病治療，聲稱擁有全美最大規模之一的非人靈長類動物實驗室。

而該設施正是為了醫學測試和研究而飼養這些靈長類動物的場所。

耶馬西警方表示，許多逃走的猴子仍在該設施附近活動，它們會跳過圍欄並向工作人員鳴叫。這些靈長類動物與人類的持續互動被警方認為是一個積極的跡象。

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在逃猴子不會對公眾健康構成威脅

Alpha Genesis公司首席執行官格雷格‧韋斯特加德（Greg Westergaard）表示，他的團隊將繼續努力找回所有在逃動物。

這些逃跑的獼猴都是雌性，每隻體重約7磅（3公斤）。Alpha Genesis公司、聯邦衞生官員和警方都表示，這些猴子不會對公眾健康構成威脅。

然而，警方仍然敦促公眾遠離該設施周邊區域，以免驚嚇到這些靈長類動物。警方聲明中說：「如果您看到任何餘下的這些靈長類動物，請撥打911報告並避免靠近或與它們互動。」

在南卡羅來納州博福特縣摩根島，一隻成年獼猴抱著一隻幼崽。這張照片攝於2024年9月20日。 圖片來源： Drew Martin/The State/TNS/ABACA/picture alliance

為什麼會飼養獼猴？

Alpha Genesis公司飼養這些猴子，是為了向全球的醫學及其他研究人員出售。獼猴的DNA與人類相似度約為93%，儘管它們在約2500萬年前已從猿類家族分化出來。

獼猴是地球上最被研究得最多的動物之一。該物種的首次研究發表於1893年。到1925年，卡內基科學研究所建立了獼猴繁殖基地，用以研究類人動物的胚胎學和生殖問題。

動物權利團體指出，該物種被用於研究疫苗、器官移植以及嬰兒與母親分離的影響。

獼猴受歡迎的原因之一是它們數量眾多。它們分佈範圍廣泛，從阿富汗和印度延伸到越南和中國。

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