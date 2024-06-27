美國務院：中國仍有數千人因宗教信仰遭關押

美國國務院發佈年度宗教自由報告指，中國政府對維吾爾穆斯林、西藏的藏傳佛教徒的跨境鎮壓持續，境內則繼續推動宗教「中國化」運動，並推出新法令要求宗教活動一律依循「黨的領導」。

（德國之聲中文網）美國國務院週三（6月26日）發表2023年度國際宗教自由報告 ，直指中國政府繼續在「清除被當局認為不夠『愛國』的『異議』神職人員」，並且持續打擊全能神教會、法輪功等被政府視為「邪教」的宗教團體。報告寫道，由於中國政府對宗教人士的迫害情形缺乏透明度，去年因宗教信仰而被監禁者，估計有數千人到上萬人不等。

報告提及基督徒、藏傳佛教徒、穆斯林、法輪功學員在中國找工作、租房面臨的各種歧視；流亡海外的新疆維吾爾穆斯林及西藏佛教徒則面臨「跨境鎮壓」：中國政府持續「騷擾、拘禁或以其他方式迫害他們在中國的家人」，並施壓海外信徒監視其他成員，企圖迫使海外維吾爾人及其他少數群體返回中國。

報告指出，在宗教「中國化」運動之下，中國政府持續以漢族文化為中心推動「宗教和諧」，要求所有宗教與中國共產黨的教條保持一致。其中一個重大案例，是自2018年起針對伊斯蘭教的「中國化」，至今為止，中國境內幾乎所有大型的清真寺都已被全面改造為漢化風格。

去年9月，中國新版《宗教活動場所管理辦法》上路，進一步限縮宗教自由空間。該辦法聲稱保護「正常」的宗教活動，同時又規定宗教活動場所「應當擁護中國共產黨的領導，擁護社會主義制度，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」；該辦法還規定，宗教活動場所不得被用來「危害國家安全」。

美國國務院報告還指出，中國政府在宗教場所部署「近乎無處不在」的高科技監控系統，並且擴大動員地方黨員幹部監控鄰居、通報「跟邪教有關的活動、非法傳教行為」等。

微信等社群媒體上涉及宗教的內容也受到密切監視審查；《聖經》、《古蘭經》等宗教經典的印製、流通亦受到限制。美國報告引述人權團體說法指，不論是未經許可的宗教或「迷信」書籍，或是未獲官方認可的《聖經》版本，在中國地方官員眼裡都被視作跟色情書刊等同、同樣面臨處罰。

圖為2014年的雲南沙甸大清真寺。據《衛報》今年5月報導，沙甸清真寺已經在全面的「宗教中國化」之下，徹底被改造為漢化建築，原來的阿拉伯式圓頂已不復見。（資料照） 圖片來源： Dreamstime/Panthermedia/IMAGO

罕見批評印度

值得注意的是，美國這次的報告除了抨擊中國，也罕見批評在其盟友印度境內發生，對穆斯林、基督徒等少數群體的殺戮、攻擊、毀壞宗教場所等暴力事件。報告稱，美國高階官員已向印度政府提及關於宗教自由的憂慮。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「在印度，我們看到反皈依法、仇恨言論，還有拆除少數信仰群體信徒的住家和禮拜場所等情形增加，令人擔憂。」

美國的國際宗教自由特使拉侯賽因（Rashad Hussain）則把問題指向印度警察：「基督教群體通報，暴徒指控其從事皈依活動，從而以此為由破壞禮拜儀式，而警方協助了這一切；在暴徒攻擊他們時，警方也會袖手旁觀，接著再以皈依指控為由逮捕受害者。」

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人權專家觀察，在印度總理莫迪及他領導的印度民族主義政黨印度人民黨（BJP）執政下，針對少數群體的攻擊事件越來越多。不過，也有政治分析指出，考慮到美國和印度之間的經濟往來，以及印度在美國抗衡中國戰略的重要性，美國對印度的批評通常較為克制。

雖然美國在這次報告中公開批評了印度，但今年下半年美國國務院擬定年度宗教自由「特別觀察」名單時，多數專家預期美國不會對印度採取行動。

（路透社、法新社、美國國務院）

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