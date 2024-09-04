美國副助理防長將出席香山論壇

一名美國官員向路透社證實，美國將派遣國防部負責中國、台灣和蒙古事務的副助理部長蔡斯（ Michael Chase）出席九月中旬在中國召開的年度安全論壇。

（德國之聲中文網）同出席去年香山論壇的美國官員相比，蔡斯的級別更高，因此路透社報導稱，此舉表明在地區爭端和東亞地區軍事部署不斷增加的情況下，美國軍方希望與中國開展更高層級的工作接觸。一位不願透露姓名的美國官員對路透社表示，美國派遣副助理國防部長出席香山論壇符合歷史慣例。2019年，美國就曾派遣負責中國事務的副助理國防部長施巴拉吉亞（ Chad Sbragia）出席香山論壇。

中國官方媒體報導稱，已有90餘個國家、國際組織官方代表團確認出席香山論壇，」參會人員的數量和層級再創新高「。

去年因疫情中斷三年的香山論壇首次恢復，美國即派遣國防部副部長辦公室中國事務主任卡拉斯 (Xanthi Carras)赴會，這在當時被視為中美兩軍關係解凍的跡象，不過，卡拉斯的職務級別要低於蔡斯或斯布拉吉亞。

今年一月，蔡斯在華盛頓主持了中美軍事對話。此前，因美國眾議院議長佩羅西訪台，中美雙方的軍事交流一度幾乎全面中斷。

台灣以及南中國海問題一直是影響中美關係中的爭議焦點，因為雙方都不肯就「核心問題」做出讓步。上周，美國國家安全顧問蘇利文訪華期間表示，美中雙方未能就南中國海問題達成新的協議。

中國多次對美國在亞太地區的軍事部署提出批評，其中包括在菲律賓部署遠程導彈以及向台灣出口軍火。中國宣稱對實行民主政治的台灣擁有主權，而台灣則對此予以駁斥。

中國在南中國海的「侵略性行徑』，圍繞台灣日益頻繁的海空軍演，以及缺乏透明度的核軍備擴張，都令美國深感憂慮。

今年七月，出於美國對台軍售的抗議，中方叫停了中美核軍控對話。不過，中美雙方已達成共識，美軍印太司令部負責人將同負責南中國海事務的南部戰區負責人開展電話交流。

（路透社）

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