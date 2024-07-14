美國前總統川普遇刺右耳受傷 各國領導人譴責暴力

美國前總統朗普7月13日在賓夕法尼亞州的政治集會上耳朵中彈。聯邦調查局證實，這起槍擊事件被視為一次暗殺企圖。美國特勤局通報，槍手已被擊斃，集會觀眾中1人死亡2人受重傷。

（德國之聲中文網）當地時間7月13日下午，美國前總統川普在賓夕法尼亞州競選集會上遭遇槍擊。一段現場錄像顯示，戴著紅色棒球帽的川普正在集會上演講，突然，幾聲槍聲響起，川普捂了一下右耳，隨後蹲下，從畫面中消失。數名特勤局特工迅速沖上演講台。人群中響起尖叫聲。片刻之後，川普被特工簇擁著站起來，臉上沾著鮮血。在被護送離開集會現場前，川普举起右臂，握拳呼喊"Fight"。而後，他被護送至一輛等候的車輛中離開。

川普随後在在自創社群網站平台"真相社交"(Truth Social)上發帖感謝美國特勤局，並向在集會上遇難者的家人以及另一名受重傷者的家人表示哀悼。川普写道："這種行為竟然發生在我們國家，真是難以置信。目前還不清楚槍手的情況，他已經死亡。我被子彈擊中，子彈穿過我的右耳上部。我立刻意識到出了問題，因為我聽到了嗖嗖的聲音和槍聲，我立刻感覺到子彈穿過了皮膚。流了大量的血，所以我意識到發生了什麼。上帝保佑美國！"

美國特勤局13日通報說，一名槍手向川普集會演講台開數槍，該槍手已被擊斃，集會觀眾中1人死亡2人受重傷，事件正在調查中。

美國前總統川普遇襲的賓夕法尼亞州競選集會現場 圖片來源： Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

賓夕法尼亞州警察和美國聯邦調查局在美東時間13日晚上11:45舉行聯合新聞發布會，證實槍擊事件被視為針前總統川普的暗殺企圖，並通報作案嫌疑人為一名20歲左右、來自賓夕法尼亞州的男子。之後不久，聯邦調查局又發布聲明稱，試圖殺死川普的男子是20歲的托馬斯‧馬修‧克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。此人來自賓夕法尼亞州小鎮伯特利公園，距暗殺未遂地點巴特勒約70公里。聲明還表示，聯邦調查局仍在持續展開調查，並呼籲掌握可能有助於該調查訊息的人士，線上提交照片或影片。

美國聯邦調查局特工凱文‧羅傑克（Kevin Rojek）在新聞會上證實，川普在集會上遭槍擊受傷的事件被視為一次暗殺企圖。 圖片來源： Brendan McDermid/REUTERS

各國領導人紛紛譴責襲擊

拜登總統拜登發表聲明表示，他和夫人感謝特勤局將川普送達安全地點，"美國沒有政治暴力的容身之地"，"我們必須團結起來，作為一個國家對此予以譴責"。據白宮官員發布的消息，拜登已與川普进行了通話。

德國總理肖爾茨在聲明中譴責"對美國總統候選人唐納德‧川普的襲擊是卑鄙的"，並祝川普早日康復。肖爾茨還寫道："我也與那些在襲擊中受到影響的人們同在。這種暴力行為威脅著民主。"

中國外交部發言人在回應川普遭遇槍擊的問題時說，"中方關注川普前總統遭遇槍擊事件，習近平主席已向川普前總統表達慰問。"

德國外交部長貝爾博克在X（原推特）上寫道，她對川普遇刺的消息深感震驚，這標誌著美國民主的"黑暗時刻"。"無論出於何種原因，暴力都絕不能成為政治衝突的手段。"

聯合國秘書長古特雷斯、歐委會主席馮德萊恩、義大利總理梅洛尼、法国总统马克龙、烏克蘭總統澤倫斯基等也發表聲明，譴責這起暗殺事件。

特朗普竞選團隊和共和黨全國委員會發表聲明稱川普目前狀態"很好"，川普"期待在密爾沃基與大家一起參加提名他競選美國第47任總統的大會。"

歷史上有多達9名美國總統曾遭暗殺，其中4人喪生。

（綜合報導）

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