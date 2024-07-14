  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
台海兩岸以色列-哈馬斯戰爭俄羅斯入侵烏克蘭
政治美國

美國前總統川普遇刺右耳受傷 各國領導人譴責暴力

2024年7月14日

美國前總統朗普7月13日在賓夕法尼亞州的政治集會上耳朵中彈。聯邦調查局證實，這起槍擊事件被視為一次暗殺企圖。美國特勤局通報，槍手已被擊斃，集會觀眾中1人死亡2人受重傷。

https://p.dw.com/p/4iGTm
川普7月13日在競選集會上遇刺，離開現場前仍舉起拳頭呼籲"fight"
川普7月13日在競選集會上遇刺，離開現場前仍舉起拳頭呼籲"fight"圖片來源： Brendan McDermid/REUTERS

（德國之聲中文網）當地時間7月13日下午，美國前總統川普在賓夕法尼亞州競選集會上遭遇槍擊。一段現場錄像顯示，戴著紅色棒球帽的川普正在集會上演講，突然，幾聲槍聲響起，川普捂了一下右耳，隨後蹲下，從畫面中消失。數名特勤局特工迅速沖上演講台。人群中響起尖叫聲。片刻之後，川普被特工簇擁著站起來，臉上沾著鮮血。在被護送離開集會現場前，川普举起右臂，握拳呼喊"Fight"。而後，他被護送至一輛等候的車輛中離開。

川普随後在在自創社群網站平台"真相社交"(Truth Social)上發帖感謝美國特勤局，並向在集會上遇難者的家人以及另一名受重傷者的家人表示哀悼。川普写道："這種行為竟然發生在我們國家，真是難以置信。目前還不清楚槍手的情況，他已經死亡。我被子彈擊中，子彈穿過我的右耳上部。我立刻意識到出了問題，因為我聽到了嗖嗖的聲音和槍聲，我立刻感覺到子彈穿過了皮膚。流了大量的血，所以我意識到發生了什麼。上帝保佑美國！"

美國特勤局13日通報說，一名槍手向川普集會演講台開數槍，該槍手已被擊斃，集會觀眾中1人死亡2人受重傷，事件正在調查中。

美國前總統川普遇襲的賓夕法尼亞州競選集會現場
美國前總統川普遇襲的賓夕法尼亞州競選集會現場圖片來源： Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

賓夕法尼亞州警察和美國聯邦調查局在美東時間13日晚上11:45舉行聯合新聞發布會，證實槍擊事件被視為針前總統川普的暗殺企圖，並通報作案嫌疑人為一名20歲左右、來自賓夕法尼亞州的男子。之後不久，聯邦調查局又發布聲明稱，試圖殺死川普的男子是20歲的托馬斯‧馬修‧克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。此人來自賓夕法尼亞州小鎮伯特利公園，距暗殺未遂地點巴特勒約70公里。聲明還表示，聯邦調查局仍在持續展開調查，並呼籲掌握可能有助於該調查訊息的人士，線上提交照片或影片。

美國聯邦調查局特工凱文‧羅傑克（Kevin Rojek）在新聞會上證實，川普在集會上遭槍擊受傷的事件被視為一次暗殺企圖。
美國聯邦調查局特工凱文‧羅傑克（Kevin Rojek）在新聞會上證實，川普在集會上遭槍擊受傷的事件被視為一次暗殺企圖。圖片來源： Brendan McDermid/REUTERS

各國領導人紛紛譴責襲擊

拜登總統拜登發表聲明表示，他和夫人感謝特勤局將川普送達安全地點，"美國沒有政治暴力的容身之地"，"我們必須團結起來，作為一個國家對此予以譴責"。據白宮官員發布的消息，拜登已與川普进行了通話。

德國總理肖爾茨在聲明中譴責"對美國總統候選人唐納德‧川普的襲擊是卑鄙的"，並祝川普早日康復。肖爾茨還寫道："我也與那些在襲擊中受到影響的人們同在。這種暴力行為威脅著民主。"

中國外交部發言人在回應川普遭遇槍擊的問題時說，"中方關注川普前總統遭遇槍擊事件，習近平主席已向川普前總統表達慰問。"

德國外交部長貝爾博克在X（原推特）上寫道，她對川普遇刺的消息深感震驚，這標誌著美國民主的"黑暗時刻"。"無論出於何種原因，暴力都絕不能成為政治衝突的手段。"

聯合國秘書長古特雷斯、歐委會主席馮德萊恩、義大利總理梅洛尼、法国总统马克龙、烏克蘭總統澤倫斯基等也發表聲明，譴責這起暗殺事件。

特朗普竞選團隊和共和黨全國委員會發表聲明稱川普目前狀態"很好"，川普"期待在密爾沃基與大家一起參加提名他競選美國第47任總統的大會。"

歷史上有多達9名美國總統曾遭暗殺，其中4人喪生。

（綜合報導）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

 

跳轉至下一欄 瀏覽更多相關内容

瀏覽更多相關内容

拜登表示，即將到來的2024年大選關乎美國民主能否生存

2024美國總統大選 你需要知道的幾件事

2024美國總統大選 你需要知道的幾件事

2024年美國總統大選可能將是現代史上前所未有的一場選舉。共和黨總統候選人中的領跑者川普官司纏身，而現任總統拜登若再次勝選，將成為美國史上年齡最大的總統。
政治2024年1月21日
川普：這是民主的勝利

川普的又一次勝利：最高法院裁定其公職行為享有豁免權

川普的又一次勝利：最高法院裁定其公職行為享有豁免權

美國最高法院周一裁定前總統對於其任內改採取的所有公職行為享有豁免權，至於哪些行為屬於公職範圍則交由下級法院裁定。這意味著川普在11月大選之前幾乎不可能面臨與2021年1月6日國會山騷亂事件相關的起訴。拜登批評相關裁決開闢了「危險的先例」。
政治2024年7月2日
BG Oval Office und seine Interieur-Geschichte | 1962: Oval Office als Spielwiese

美國公佈甘迺迪遇刺案更多機密文件

美國公佈甘迺迪遇刺案更多機密文件

有關1963年美國總統甘迺迪被謀殺案，數十年來，各種說法不一而足。美國國家檔案館12月15日又公佈近1500 頁該案調查機密文件，意在推進澄清事實。
歷史2021年12月16日