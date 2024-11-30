美國再次批准對台出售戰機軍備

美國國防安全合作局（DSCA）宣佈，已批准總額3.85億美元的對台軍售計劃，包括F-16戰鬥機配件、雷達系統及戰術通信設備。這一決定需要美國國會的最終批准。

（德國之聲中文網）美國國防安全合作署在周五（當地時間）表示，這筆3.85億美元的對台軍售符合美國的「國家、經濟和安全利益」，旨在支持台灣軍隊現代化的持續努力，並令其維持可靠的防禦能力。

這批軍售包括價值3.2億美元的F-16戰鬥機配件和雷達設備，將直接從美國現有的軍事庫存中交付至台北。此外，價值6500萬美元的戰術通信系統設備將作為單獨交易的一部分出售。

美國國務院批准的這項軍售計劃目前仍需獲得國會的確認。

台灣表達感謝

台灣國防部在周六發表聲明，對美國的最新軍售表示「感謝」。聲明指出，這批設備將幫助「維持空軍F-16戰鬥機的作戰能力，並增強我們的防空實力」。台灣同時強調，將繼續與美國加強安全夥伴關係。

台灣時任總統蔡英文2021年11月18日登上空軍的一架F16參觀 圖片來源： Johnson Lai/AP Photo/picture alliance

中國的抗議

中國長期以來將台灣視為其領土的一部分，必要時可通過武力實現統一。近年來，中國軍方幾乎每天在台灣周邊空域和海域展示軍力，包括派遣戰鬥機、無人機及軍艦巡航。

台灣國防部周六通報，在過去24小時內，偵測到18架中國軍機、7艘軍艦以及2個氣球活動於台灣周邊。

美國的地區角色

作為台灣最重要的安全夥伴與武器供應方，美國近年來通過加強在印太地區的聯盟來鞏固對台灣的支持。美國定期派遣軍艦和戰機進入台灣海峽及南海區域，此舉引發了北京方面持續且強烈的不滿。

（法新社）

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