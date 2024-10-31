美國公佈涉俄制裁新名單 中國印度公司榜上有名

美國周三宣佈將制裁超過400個實體和個人，指控其為俄羅斯規避國際制裁提供方便，或為俄羅斯軍工產業供應物資。制裁涉及國家有中國、印度、土耳其、瑞士等。

（德國之聲中文網）美國政府周三（10月30日）宣佈，美國將制裁數百個為俄羅斯逃避制裁提供便利的所謂的 "第三方支持者"。

制裁名單上共有400個實體和個人，其中的120個受到美國國務院制裁、274個受到財政部，40個受到商務部制裁。制裁對象所在國家包括中國、印度、馬來西亞、泰國、土耳其、瑞士和阿聯酋等。

美國國務院周四發布的一份聲明稱，其制裁對象包括多個第三國的實體、數名俄羅斯國防部高級官員和一些國防公司以及支持俄羅斯未來能源生產和出口的相關方。

"我們對一些設在中華人民共和國的出口軍民兩用產品的公司實行制裁，這些產品填補了俄羅斯軍工基礎設施的關鍵性空白。"被制裁的中國實體，包括為俄羅斯實體開發、生產和供應製造設備的實體。 這些企業是對俄羅斯軍工基地至關重要的生產商和出口商。

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三部聯手出擊

此次被制裁的中國實體包括星漢智慧型科技股份有限公司（XH Smart Tech（China） Co.,Ltd）和北京動力源科技股份有限公司(Beijing Dynamic Power Co., Ltd）等等。

美國財政部的制裁則針對支持俄羅斯戰爭機器的第三國"制裁規避網路"，以及俄羅斯國內為該國軍工基礎設施提供關鍵投入的進口商和生產商。

美國商務部的制裁旨在制止將敏感物項轉移到俄羅斯的做法。商務部進一步禁止向俄羅斯和白俄羅斯出口前體化學品，以阻止俄羅斯在烏克蘭戰場上使用鎮暴劑（riot control agent）和其他化學品。商務部還收緊了對包括中國、英國和阿拉伯聯合酋長國在內的另外 49個外國實體的現有限制，"以解決它們代表俄羅斯採購高度優先順序美國產微電子和其他物品的問題"。

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中國"遙遙領先"

一位國務院官員本周對路透社表示，自入侵烏克蘭的戰爭開始以來，輸往俄羅斯的超過70%的高度優先商品（CHPL items）來自中國，總值超過220億美元。這是第二大供應商土耳其的13倍以上。

國務院的聲明稱："我們將繼續使用一切可用的手段來摧毀俄羅斯軍事工業基礎設施的支持網路，無論它們在哪裡運作。"

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自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國一直試圖通過一系列單邊和與他國協調的行動在經濟上孤立莫斯科。但莫斯科也一直在尋找各種迂迴途徑規避制裁，並得到了多個國家政府和私營公司的協助。

美國及其盟友已對俄羅斯實施了數千項制裁，但預計2024年俄羅斯的國內生產總值(GDP)仍將增長3.5%至4%。

（法新社、德新社）

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