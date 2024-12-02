美國公佈新一輪對華半導體出口管制 140家中企被列入清單

華盛頓方面12月2日宣佈對向包括晶片設備製造商北方華創、拓荊科技和新凱來在內的140家公司出口進行出口管制，此次限制計劃還瞄準了出口到中國的先進存儲晶片和更多晶片製造工具。

（德國之聲中文網）美國周一對中國半導體行業發起了三年來第三輪打擊，對向包括晶片設備製造商北方華創在內的140家公司進行出口管制。

美國國家安全顧問傑克‧沙利文在一份聲明中表示，「美國已採取重要措施，保護我們的技術不被我們的對手用來威脅國家安全」，並補充說華盛頓將繼續採取這樣的行動。

為打擊北京在晶片製造領域的雄心，這一措施還對中國晶片設備製造商拓荊科技（Piotech）和新凱來技術（SiCarrier Technology）等實施了新的出口限制。此次限制計劃還瞄準了出口到中國的先進存儲晶片和更多晶片製造工具。

拜登政府正在推進進一步打擊中國獲取半導體產品渠道的計劃 圖片來源： Wally Santana/AP Photo/picture alliance

此舉是拜登政府為阻止中國獲取和生產能夠推動人工智慧軍事應用，或以其他方式威脅美國國家安全的晶片能力改採取的最後一批大規模行動之一。

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包括昇維旭技術（Swaysure Technology）、芯恩青島（SiEn Qingdao）、深圳鵬新旭科技（Shenzhen Pensun Technology）等晶片製造商被例如實體清單。這些企業與華為有合作。華為曾因美國制裁遭受打擊，如今處於中國先進晶片生產和開發的核心地位。

北京譴責「單邊霸凌」

中國商務部批評美國的半導體出口管制措施是「典型的經濟脅迫行為和非市場做法」。

「美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此堅決反對。」

中國商務部發言人進一步表示，「半導體產業高度全球化，美方濫用管制措施嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定。包括美國企業在內的全球半導體業界都受到嚴重影響。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。」

#中美貿易戰 #中美關係

(路透社、法新社）

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