美國兩黨副總統候選人同意在10月1日參加電視辯論

美國民主黨副總統候選人沃爾茲同意接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的邀請，與共和黨副總統競選人萬斯一起參加電視辯論會。萬斯也曾多次表達想和沃爾茲一辯高下的意願。

（德國之聲中文網）美國總統大選兩位副總統候選人之間的電視辯論對決正在逐步成行。民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）周三（8月14日）表示，他願意與共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在10月1日共同參加美國哥倫比亞廣播公司（CBS）舉辦的電視辯論會。

此前哥倫比亞廣播公司給雙方的競選團隊提供了4個舉辦辯論會的日期：9月17日、9月24日、10月1日和10月8日。

萬斯此前已曾多次表達過希望與沃爾茲一辯高下的意願。 圖片來源： Mike Segar/REUTERS

萬斯在福克斯新聞（Fox News）節目裡也回應表示：「我覺得我們很可能在10月1日在那裡（辯論）。」

萬斯此前已曾多次表達過希望與沃爾茲一辯高下的意願。

民主黨總統候選人哈里斯和共和黨候選人川普定於9月10日在ABC新聞主辦的電視辯論會上進行辯論。

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美國現任總統拜登退選前，曾在6月28日與川普共同參加了美國有線電視網CNN主辦的辯論會。但是，拜登從辯論一開始就聲音沙啞且措辭不連貫。拜登在辯論會上令人失望的表現增加了民主黨內要求其放棄候選人資格的壓力，並助長了民意下滑的趨勢，最終導致這位81歲的總統候選人放棄連任，轉而支持副總統。

（路透社、德新社）

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