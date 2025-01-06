美司法部要求最高法院拒絕川普暂緩TikTok禁令的請求

川普扬言要「拯救TikTok」，並且要求美國最高法院暫緩執行對該社交平台的禁令。而現任拜登政府則抓緊任期最後時間，敦促最高法院維持禁令。

（德國之聲中文網）美國最高法院2025年面對的第一樁備受關注的案件，涉及中國價值最高的科技公司之一、數以百萬計的美國用戶和美國最大的幾家社群網站平台。

根據現任總統拜登在2024年4月簽署的聯邦法令，TikTok要麼在1月19日之前與母公司字節跳動剝離，要麼就面對在美國應用商店被下架的命運。對此TikTok向最高法院提交了上訴，理由是相關禁令違反了言論自由。最高法將於1月10日就此舉行聽證會，此時距離當選總統川普就職只差十天。

TikTok真的會在美國被禁嗎？

曾在第一個總統任期內強烈抨擊TikTok並且揚言要將其封禁的川普，如今卻表示自己要「拯救TikTok」，並且向最高法院提出了暫緩禁令的請求。

位於華盛頓的美國最高法院將於1月10日舉行聽證會 圖片來源： Kevin Mohatt/REUTERS

而即將離任的拜登政府司法部則在上周五敦促最高法拒絕川普的相關請求，並強調「中國試圖通過收集美國人的敏感數據並進行秘密惡意影響行動來破壞美國利益」，這一點是毫無爭議的。

獨立信用研究公司CreditSights的法律專家萊特納（Mark Lightner）對「雅虎財經」指出，如果美國最高法院決定維持禁令，將會對TikTok在社群網站領域的競爭對手帶來好處，因为这將會使廣告收入通過再分配流向Meta等平台。

而其他為TikTok提供微晶片和雲計算服務的美國科技公司可能也會因此而蒙受營收損失。

美最高法會如何應對？

萊特納表示，最高法院只在1月10日舉行辯論，應該不會做出暫緩TikTok禁令的裁決。未來幾周的一個可能結果是，最高法院最終認定相關法令符合憲法，維持其效力。而川普如果要想推翻法令，必須由國會立法層面來處理。

在美國TikTok頗受歡迎，大約一半美國人（1700萬）都使用這一社交軟體，在該平台上獲取資訊。如果美國真的封禁TikTok，這意味著用戶很快就無法訪問這一社交平台。

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TikTok在法庭文件中指出，據估計關閉一個月將導致該平台流失其在美國三分之一的日活躍用戶。

去年年底，川普在自己私人擁有的海湖莊園會見了TikTok首席執行官周受資。目前尚不清楚他打算如何撤銷即將在1月19日生效的法律。在去年的國會表決中，有關TikTok「不賣就禁」的法案得到了民主黨和共和黨的一致支持。



（雅虎財經、美聯社）

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