美台海軍太平洋「不期而遇」 雙邊低調演習

路透社引述消息指出，美台將這場演習稱作「海上意外相遇」，主要演練基本任務，但對雙方共同因應緊急狀況來說至關重要。台灣國防部出面回應指，雙方是依一項國際準則執行例行演練。

（德國之聲中文網）據路透社週二（5月14日）獨家報導，有4名知情者稱美國和台灣海軍今年4月曾在西太平洋舉行聯合演習，但美台官方皆未公開相關消息。

消息人士透露，這場聯合演習在名義上並不存在，而是被稱為「海上意外相遇」；此人表示，美台雙方達成了默契，把這場演習稱作不期而遇的結果。「就像是我在餐廳吃飯，你也剛好在這裡……然後看起來好像我只是跟別人同桌。」

這幾位知情者還指出，美台雙方出動「多種軍事設備」參與聯合演習，大約派出6艘海軍艦艇，其中包含護衛艦、補給艦和支援艦。

這場演習為期數日，主要目的是演練通訊、補充燃料與物資，並進行各種戰術演習，例如搜索水下目標；雖然大致上只操練「基本」的任務，但知情人士表示這樣的演習很重要，有助於美台部隊未來因應緊急狀況時能夠共同行動。

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台灣國防部發言人孫立方14日上午在記者會上表示，由於海上不確定因素多，為避免「互相干擾」，台灣海軍依照《海上不預期相遇行動準則》（Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES）行事並執行例行演練。

《海上不預期相遇行動準則》10年前在西太平洋海軍論壇年會通過，內容規範各國海軍船隻、飛機在海上「不期相遇」時的安全速度、距離、溝通的共同語言、船隻無法行動時應採取的措施等，避免緊張局勢升高。

美國國防部拒絕回應路透社置評請求；中國國防部尚未回應此事。

對美台雙方而言，中國軍事威脅日益升高，美台之間也持續強化交流。台灣海軍司令唐華4月初曾造訪美國；他在華府的海空與太空論壇上表示，希望尋求與美國和各國軍方的更多合作機會。對於唐華訪美，中國當時回應「堅決反對美台軍事勾連」。

美國和台灣之間沒有正式外交關係，雙方往來一般保持低調。台灣國防部參謀總長梅家樹5月初也曾赴夏威夷，出席美國印太司令的交接儀式；他參與該儀式的消息，是直到美方釋出的官方照片中有他的身影，才為外界所知。

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（綜合報導）

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