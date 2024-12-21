美參議院通過支出法案 避免政府停擺

在緊張的最後關頭，美國國會通過了政府支出法案。法案的最終版本沒有納入川普提高債務上限的要求，但刪除了可能威脅馬斯克利益的對華投資條款。

（德國之聲中文網）周六（12月21日）凌晨，在緊張的最後關頭，美國國會通過了一項支出法案，從而避免了政府停擺給繁忙的節假日帶來的混亂。

由民主黨控制的參議院以85票支持、11票反對的表決結果通過了這項法案。此時，距離上一次支出法案為聯邦政府提供資金的到期時間——美國東部時間周五午夜（格林尼治標準時間周六5:00）——已經過去了38分鐘，但是在此期間沒有啟動政府停擺程序。

該法案已送達白宮，總統拜登表示將會簽署。

此前，該法案已在共和黨控制的眾議院獲得兩黨支持並通過。

這次深夜投票為緊張的一周劃上了句號。在這一周裡，總統當選人川普及其億萬富翁盟友馬斯克干預初步的兩黨協議，使國會陷入混亂。

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兩黨各有妥協

最終版本刪除了一些由民主黨人倡導的條款，民主黨指責共和黨屈服於一位沒有從政經驗、未經選舉授權的億萬富翁的壓力。

國會沒有回應川普在法案中加入提高債務上限的要求。

聯邦政府去年花費約6.2兆美元，債務超過36兆美元。國會需要在明年年中之前採取行動，授權進一步撥款。

該法案將把政府資金延長至明年3月14日，並為受災州提供1000億美元，為農民提供100億美元，同時延長原定於年底到期的農業和食品援助計劃。

一些共和黨人因法案未能削減開支而投票反對。眾議院議長邁克‧約翰遜（Mike Johnson）表示，明年共和黨將在國會兩院佔多數，而且川普将担任總統，這將讓共和黨擁有更多的影響力。

「這是一個必要的步驟，可以為我們爭取時間，讓我們能夠在最終的支出決策上打上我們的印記，」他在眾議院投票後對記者表示。他還說，川普支持该法案。

政府停擺將擾亂從執法部門到國家公園的諸多事務，並暫停數百萬聯邦工作人員的薪水。

來自旅遊業的警告稱，政府停擺可能使航空公司、飯店及其他相關產業每周損失10億美元，並在繁忙的聖誕節期間造成多處混亂。例如，機場可能出現長隊現象。

刪除限制對華投資條款

本周早些時候，川普和馬斯克在網上對兩黨達成的初步方案發起猛烈抨擊。他們稱該方案包含太多無關條款，例如議員加薪和對藥房管理機構福利的監管。

共和黨議員隨後從法案中刪除了大部分這些條款，包括一項限制對中國投資的規定——民主黨人稱這項規定可能威脅馬斯克的在華利益，因此受到他的抨擊。

「他顯然不想回答關於他計劃如何擴大在中國的業務以及計劃出售多少美國技術的問題，」民主黨眾議員羅莎‧德勞羅（Rosa DeLauro）在眾議院發言時表示。

川普已指定馬斯克領導一個削減預算的特別工作組，但馬斯克不會在政府中擔任任何官方職務。

馬斯克在他擁有的社群網站平台X上表示，他對修正後的法案感到满意，称它得到了大大的精簡。

眾議院民主黨領袖哈基姆‧傑弗裡斯（Hakeem Jeffries）表示，民主黨仍然實現了部分目標，並阻止了共和黨推動一項可能為減稅鋪路的提高債務上限的規定。

「我們成功地推動了普通美國人的需求，但仍有許多事情需要解決，我們期待在新的一年中繼續努力，」他對記者說。

共和黨議員從支出法案中刪除了一項限制對中國投資的規定——民主黨議員稱這項規定可能威脅馬斯克（左）的在華利益，因此受到他的抨擊。 圖片來源： Brandon Bell/Getty Images/dpa/picture alliance

川普提高债務上限的要求在周四被眾議院斷然否決，38名共和黨議員也對此投了反對票。

約翰遜表示，議員們將在1月討論這一問題。

聯邦政府最長時間停擺發生在川普担任总統的第一任期，為期35天，原因是邊境安全問題引發的爭議。

以往關於債務上限的爭議曾對金融市場造成衝擊，因為美國政府違約可能引發全球範圍的信用危機。目前的債務上限已根據協議暫停，但该協議技術上將在1月1日到期，儘管立法者可能要到春季才處理這一問題。

（路透社）

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