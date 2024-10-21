美加軍艦穿越台海後 中國舉行實彈射擊

中國宣佈22日在福建平潭的牛山島沿海舉行實彈射擊，而2天前美國、加拿大軍艦才剛聯袂通過台灣海峽。台灣軍方表示，此舉可能是「擴大威懾效應的做法」，台灣將密切監控動態。

（德國之聲中文網）中國環台軍演1週之後，週二（10月22日）在台灣海峽舉行實彈射擊。

據新京報等中國媒體報導，福建平潭海事局發佈航行警告，自22日上午9時到下午1時，在牛山島附近海域舉行實彈射擊，期間禁止所有船舶駛入。公告內並未提及參與實彈演習的部隊與兵種，也未點出其目標。

台灣國防部稱，這是解放軍例行的演訓，台灣方面密切掌握；初步研判其意圖，「不排除係結合台海動態，擴大威懾效應做法之一」；台灣行政院長卓榮泰則批評中國此舉引起不必要緊張，但台灣軍方會做好萬全準備，「不會有意想不到的事情發生」。

隸屬於福建省福州市的平潭縣是中國大陸距離台灣最近之處，牛山島是平潭下轄最東邊的島嶼，該島距離台灣西岸的新竹大約119公里。

14日的環台軍演之後，中國國家主席習近平隔天便視察福建漳州的東山島，該島是軍事前線，1953年兩岸曾在此處爆發「東山島戰役」，當時退守台灣的中華民國政府遭解放軍擊退。

美加軍艦連袂通過台海

面對中國一系列舉動，美國和加拿大的軍艦週日（20日）聯袂通過台海。台灣外交部21日指出，這是2年來的第4次，「展現民主盟友堅決採取具體行動維護台海和平的決心」。

此前，台灣國防部表示，美加軍艦通過台海期間，台灣軍方全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

根據美國海軍第七艦隊週一（21日）的聲明，希金斯號驅逐艦（USS Higgins）和加拿大溫哥華號護衛艦（HMCS Vancouver）週日「例行」過境台灣海峽，「穿過根據國際法施行公海航行和飛越自由的水域」。

美國海軍在聲明中指出，這次過境展現了美國與加拿大對維護所有國家航行自由的承諾，並補充稱：「國際社會在台灣海峽的航行權利和自由不應受到限制。美國拒絕任何不符合航行、飛行和其他合法使用海洋和空中自由的主權或管轄權主張。」

不過，中國外交部發言人林劍21日回應：「台灣問題不是什麼航行自由問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。中國堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國的主權和安全。」

解放軍東部戰區發言人李熹批評美加「公開炒作」軍艦過航台灣海峽，「滋擾攪局，破壞台海和平穩定」，而解放軍「全程跟監警戒，依法依規處置」。

值得注意的是，美、加軍艦此次穿越台海距離北京實施大規模圍台軍演僅不到一週。

上週一（14日），解放軍在台灣海峽、台灣本島北、南、東部地區，展開「聯合利劍—2024B」演習，儘管當天傍晚便宣佈結束，但仍引發各方關注。

歐盟當時透過聲明指出，「反對任何透過武力或脅迫改變現狀的單方面行動」，指「中國在整個台灣地區的聯合軍事活動進一步加劇了兩岸緊張局勢」，同時呼籲各方保持克制，避免局勢進一步升級。德國外交部發言人則表示：「我們譴責片面改變現狀的行為。」

由義大利、法國、德國、英國、日本、加拿大和美國組成的七國集團（G7）本週六（19日）在防長會議中也提及此事，表示「維護台海和平穩定對國際安全與繁榮是不可或缺的」，「我們對挑釁行為表示關切，特別是最近解放軍在台灣周邊進行的軍事演習」。

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台國防部：中國將發射火箭

台灣國防部21日發佈公告表示，中國即將在週三（23日）自西昌衛星發射中心向西太平洋方向發射運載火箭，軌跡將經過台灣防空識別區（ADIZ）。

今年10月10日台灣雙十國慶當天，中國也曾於西昌衛星發射中心發射運載火箭，並經過台灣防空識別區。

多國軍艦連續穿越台海

隨著台海緊張局勢成為國際關注焦點，日本、德國等國家在近幾個月以來，先後派遣軍艦穿越台灣海峽。

上個月底，日本海上自衛隊護衛艦「漣號」與澳洲及紐西蘭軍艦協同行動，首度在台灣海峽巡航。

《讀賣新聞》當時引述不具名的日本政府消息人士說法報導，中國長期以來都拒絕將台灣海峽視為國際海域，日本歷屆政府考量中方立場，從未過境台灣海峽；時任日本首相岸田文雄之所以對軍艦通過台海開綠燈，是因為擔心日本若是在中國入侵日本領土後不採取任何行動，解放軍的行動有可能進一步升級。

此外，德國海軍護衛艦「巴登–符騰堡號」和補給艦「法蘭克福號」也在上個月中旬通過台灣海峽，這是德國軍艦時隔22年再度穿越台海。

德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）強調：「我們發出的訊號非常簡單，國際水域就是國際水域，這是最短的航線，考慮到天氣因素，這也是最安全的路線，況且，這裡是國際水域，所以我們穿行（台灣海峽）。」

德軍艦22年來首次穿越台灣海峽 意義何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、新華網、台灣國防部等）

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