美副國務卿：相信北京集中精力搞經濟、想穩定對美關係

美國副國務卿坎貝爾表示，美國相信中國目前主要的焦點是在經濟上，並且北京決心致力於穩定與美國的雙邊關係。

（德國之聲中文網）坎貝爾（Kurt Campbell）周三（6月12日）在華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）表示，中國需要向投資者等方面確保，該國在經濟上有所規劃，不會尋求製造摩擦，以致發生不可預測的危險激化。

"對中國而言，採取某些步驟而不傷及本國經濟很難"，坎貝爾說。"我認為，我們現在認為，對習近平主席而言，經濟表現目前是中心事務。"

坎貝爾是在回應有關中國在印太向美國盟友夥伴加大施壓時作出上述表態的。北京與馬尼拉在南中國海因主權爭議多次發生船隻擦撞。此外，北京在台灣周邊的軍事活動也增加。

美中關係降至數十年來最低點後，兩國採取步驟恢復高級別外交，但嚴重分歧仍然存在，包括中國對俄羅斯在烏克蘭戰爭的支持，以及擔憂北京可能對台灣採取與莫斯科對基輔類似的行動。

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坎貝爾談到與中國對話的努力時說："希望是，我們能解決某些維系全球經濟而不違背國家安全的必要問題。"

"最終，這需要加強、擴展謹慎的共生，這是我們面臨外交挑戰的實質。這是美國外交政策史上最艱難的挑戰之一。"

坎貝爾表示，他相信中國對於北韓加強與俄羅斯關係感到焦慮，而華盛頓擔憂的則是，莫斯科從平壤獲得導彈、火炮後給出的回報是什麼。"是硬通貨？是能源？是提高核彈和導彈的能力？我們不知道，但對此感到憂慮。"

就中國向菲律賓施壓，坎貝爾表示，東協應就"在明顯屬於菲律賓的海域受到的挑釁發出明確無誤的關切訊號"。本周一，坎貝爾在華盛頓與東協十國秘書長高金華（Kao Kim Hourn）舉行了會晤。

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（路透社）

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