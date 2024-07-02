美企：中國車將佔全球三分之一

根據美國企業咨詢公司AlixPartners的預測，中國汽車品牌將在2030年佔據全球汽車市場的三分之一份額，迫使傳統汽車製造商改變現有的營運模式。

（德國之聲中文網）位於美國底特律的企業咨詢公司AlixPartners最新發布的《2024年全球汽車展望》報告指出，中國汽車品牌將在2030年佔據全球市場33%的份額，這對傳統汽車製造商提出了巨大的挑戰。報告強調，傳統汽車製造商需要迅速重塑其營運模式，以應對這一迅速變化的市場格局。

報告顯示，中國汽車製造商在全球市場的崛起主要得益於其成本優勢和本地化生產策略。這些企業通過技術先進且符合消費者偏好的汽車設計，迅速滿足市場需求。此外，中國品牌還將更多採用直接面向消費者的銷售模式，提高客戶參與度。

新能源車輛的崛起

報告指出：到2030年，新能源汽車（包括插電式混合動力汽車）將在全球市場佔據近一半的份額，而內燃機車輛的份額將降至40%以下。中國品牌在新能源技術，尤其是電池生產方面，已建立了顯著優勢，這使其能夠更快地推出新產品，並在全球市場上佔據主導地位。

AlixPartners全球汽車和工業實踐聯合負責人韋克菲爾德（Mark Wakefield）指出：「中國是汽車行業的新顛覆者，能夠製造出更快上市、更便宜、技術更先進且設計更高效的汽車。傳統OEM廠商需要的不僅僅是調整路線。」

韋克菲爾德還強調，到2030年，新能源汽車將佔據全球車輛銷售的近一半，中國品牌將在國際市場上佔據三分之一的份額。供應商也可能在價格戰中獲得優勢，並滿足對更先進的電氣和軟體能力的需求。

美國市場的轉變

報告還預測，美國市場將經歷重大轉變。到2032年，美國24%的銷量將來自更先進的軟體定義車輛（SDV），每輛車的年收入約為650美元。這一變化將為汽車製造商帶來新的收入來源。

AlixPartners全球汽車和工業實踐聯合負責人伯格鮑姆（Andrew Bergbaum）表示：「期望繼續按照慣常原則營運的汽車製造商不僅會面臨不小的衝擊，他們甚至還將面臨被淘汰的風險。」

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中國的優勢與全球市場預測

分析指出，中國品牌在車輛開發時間和成本方面具有顯著優勢。中國電動汽車製造商創造新產品的時間僅為40個月，非中國品牌則需要兩倍的時間。此外，中國品牌平均上市時間為1.6年，比非中國品牌快2至3年。中國品牌還享有35%的成本優勢，能夠在歐洲和其他市場降低價格以抵消關稅。

這家美國公司預測，在2024年，主要受東歐市場推動，歐洲市場將增長2%，並預計到2027年增幅約為1%。美國市場預計在2024年增長3%，這主要歸因於插電式混合動力汽車（PHEV）的復甦。到2030年，內燃機車輛在美國的銷售量將降至35%，而新能源汽車將上升到41%。

中國市場在2024年的銷售量將增長4.7%，達到2670萬輛，到2030年，這一數字預計將超過3200萬輛，其中70%的銷售將由中國品牌貢獻。

AlixPartners的報告還指出，電池組的成本正在迅速下降，原材料成本總體下降，但電動汽車材料成本仍比內燃機車輛高85%。部分原因包括去年底特律三大車企與美國汽車工人聯合會（UAW）簽訂的合同導致了成本增加，這將影響美國車商未來的定價策略和供應鏈管理。

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