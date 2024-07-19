美中日之間 太平洋島國還能否「自在游泳」？

日本主辦本屆太平洋島國峰會，除了經濟援助之外，也提供軟硬體方面的實際支持。從去年主辦的美國到今年的日本，各項援助背後都看得出與中國抗衡的影子。

（德國之聲中文網）為期3天的太平洋島國峰會週四（7月18日）於東京正式閉幕。本屆會議，18個南太平洋島國領袖齊聚東京，主題聚焦氣候變遷與安全保障議題。

此外，在中國的南太平洋影響力擴張之下，本屆太平洋島國峰會共同聲明採納「強烈反對以武力或是威壓來單方面改變現狀」的表述，強調海上和平的重要。

日本首相岸田文雄在會後的共同記者會中提及，「日本與太平洋島國地區在法律支配、民主主義、人類的尊嚴、主權尊重上的價值與原則是共享的」。未來的3年，日本也將在包括防範洪災、減碳等領域提供各島國技術支援。

日本援助的重點之一在於人才支援，未來3年日本將推動至少6500人以上的人才交流，協助各島國在國際事務上更熟稔。此外，還將利用日本先進技術來更新各島國的電纜設備，並關注近來相當重要的資安等議題。未來各島國也預計與日本自衛隊展開防衛事務交流，自衛隊的飛機與船艦將可以視情況進入港口整備。

日本如此大動作對南太平洋島國給予支援，規模史上首見，很大的原因在於近年來中國不斷增加在軍事以及經濟上的影響力。去年美國對南太平洋島國展開大力支援，日本也於2024年跟上腳步。如今美中兩國間的角力前線已擴張到了南太平洋區域。

中國加強南太平洋影響力

南太平洋近來成為美中大國博弈下的激烈戰場，包含澳大利亞跟紐西蘭等在內，涵蓋的水域範圍極為廣闊。因此，強化海上航行權與軍事影響力成為中國的重中之重。

7月12日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見瓦努阿圖（萬那杜）總理薩爾維（Charlot Salwai）。習近平說，「中國是太平洋島國地區和平共處、共同發展的推動者和貢獻者」，表明對瓦努阿圖基礎建設的支持。

事實上，瓦努阿圖新的總統府、財務部與外交部等建築都是由中國所支援建設和翻修。今年7月初，中國駐瓦努阿圖大使館臉書曾發佈照片，顯示兩國官員共同出席辦公樓移交儀式，背後的看板寫著「中國援助」字樣。該貼文寫道，這是兩國關係又一個「里程碑」。

索羅門群島與中國日益友好，該國立場也受到關注。中國於2022年與2023年先後與索羅門群島國簽訂安保協議與警務合作協議，顯示中國與南太平洋島國合作深化到了經濟以外的層面。

中國此舉引發美國和紐澳等國憂慮。美國2022年9月召開首屆太平洋島國峰會，提供超過8億的援助給各島國，並在2023年時隔30年重啟駐索羅門群島大使館。

除此之外，美國也在2023年宣佈在外交上承認庫克群島與紐埃等國，並開設了美國駐東加大使館。

美國加強與太平洋島國的關係，可看出美國在戰略上更為積極佈局。《每日新聞》引述索羅門群島的資深媒體人稱：「我們不想捲入什麼對立，但真心話也是能在這兩邊自在地游泳。」

中國對台灣邦交國「軟硬兼施」

南太平洋島國在中國和台灣之間選擇的立場，是外界另一個關注焦點。2019年，索羅門群島、吉裡巴斯轉向中國；2024年1月，諾魯亦與台灣斷交。

目前台灣在太平洋的邦交國只剩下馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉（帕勞），可以預見中國未來對這三國仍會軟硬兼施。

其中值得關注的是帛琉，雖然該國是著名的「親日」與「親台」國，但目前觀光仍高度仰賴中國觀光客，迫使帛琉警惕中國把「經濟依賴武器化」的風險。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）18日的演講中提及，中國國內近期出現「帛琉治安愈來愈差」的負面評價，中國政府未來可能以此為由，影響帛琉觀光經濟發展。因此，如何「讓雞蛋不放在同個籃子內」，成為當務之急，帛琉政府表示將努力開拓日本、台灣與韓國等新客源。

惠恕仁接受《朝日新聞》採訪時坦承，新冠疫情之前，中國遊客就佔了很大一部分；中國政府相關人士也曾說過，「只要是中國客人來、你們飯店都是滿的，跟中國一起合作就有機會，台灣那邊是做不到的」。

不過，惠恕仁也稱「這是自由與民主主義的原則問題」。他強調與台灣維持邦交有其意義，並稱「這是涉及主權尊嚴問題，我們不會同意（與中國建交）」。根據報導，中國政府仍在動用帛琉政府內的親中派，希望能使帛琉轉向。

自1997年首屆太平洋島國峰會以來，南太平洋重要性與日俱增。這些國家獨立之後一度缺乏大國關注，如今卻「炙手可熱」，成為美中之間的區域角力棋子。然而，這些太平洋島國如何在美中之間「自在地游泳」，成為重大考驗。

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