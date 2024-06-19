俄羅斯法院判處美國士兵3年零9個月徒刑

本周三（6月19日），俄羅斯一家法院的判決為一段跌宕起伏的愛情故事畫上了句號。美國士兵布萊克被判處近四年監禁，罪名是偷竊其俄籍女友1萬盧布（折合113美元）並威脅要殺她。

（德國之聲中文網）本周三（6月19日），海參崴（海参崴）佩爾沃邁斯基地方法院法官葉蓮娜‧斯捷潘科娃 (Yelena Stepankova) 裁定美國士兵戈登‧布萊克（Gordon Black）犯有從女友瓦舒克（Alexandra Vashuk）的錢包中偷走1萬盧布（113美元）並威脅要殺死她的罪行，並判處他在俄羅斯流放地服刑3年零9個月並歸還1萬盧布。

布萊克周三在玻璃籠裡出席了庭審。他否認威脅殺害俄籍女友，但對竊盜指控"部分"認罪，稱拿走這些錢是不得已而為之。布萊克的辯護律師表示將對判決結果提出上訴。瓦舒克本周三沒有出席庭審。

34歲的布萊克原是駐韓美國士兵，已婚，妻子和孩子在德克薩斯州。今年4月份，布萊克退出駐紮在韓國漢弗萊斯營的第八集團軍，永久更換駐地。他本該返回德克薩斯州的卡瓦佐斯堡，但卻私自飛到中國，而後前往俄羅斯與在韓國認識的瓦舒克會面。5月2日，布萊克在海參崴（海参崴）被捕。據俄羅斯媒體報導，被捕原因是瓦舒克在兩人發生爭執後報警。檢方先前要求判處布萊克4年零9個月監禁。

美國國防部稱，布萊克未經授權前往俄羅斯和中國，違反了軍隊規定。

34歲的布萊克原是駐韓美國士兵 圖片來源： Tatiana Meel/REUTERS

布萊克的妻子梅根上個月告訴路透社，布萊克和瓦舒克關係緊張。布萊克的母親梅洛迪‧瓊斯（Melody Jones）告訴路透社，布萊克和瓦舒克"打得不可開交"，儘管如此，布萊克還是追到俄羅斯找她。

美國國務院建議不要前往俄羅斯

俄羅斯關押了至少十幾名美國公民，其中包括《華爾街日報》記者埃文‧格什科維奇（Evan Gershkovich）。他將於下周因間諜罪接受閉門審判。格什科維奇否認了為美國中情局收集機密的指控。

美國國務院建議本國公民不要前往俄羅斯，將其與阿富汗、敘利亞、伊朗和蘇丹等國家並列為最危險的國家。

（路透社）

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