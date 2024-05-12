缺少專業技術勞動力 德國企業損失數百億

去年德國由於缺少專業技術人員而無法填補的空缺職位多達57萬個。專家們指出，隨著戰後「嬰兒潮一代」未來幾年將步入退休年齡，德國專業技術勞動力短缺的現象會越來越嚴重。專家們建議，「延長年長的專業人才的退休年齡」。

（德國之聲中文網）德國經濟研究所（IW）調查分析指出，如果擁有足夠的技術工人，德國企業就可以滿負荷運轉，可以為這些企業帶來490億歐元的額外收入。

近60萬崗位空缺

德國經濟研究所調查發現，去年德國有57萬個職位招聘不到合適的雇員。該研究所的經濟學家表示：「這對於企業來說就意味著生產潛能無法完全施展。企業原本可以生產更多的產品，帶來更大的效益，但是因為缺少相應的人手而無法實現。」

該研究所警告說：「『嬰兒潮一代』（註：上世紀50、60年代出生的一代人）將在未來幾年退休，因此未來專業勞動力缺乏的問題可能會變得更嚴重。」這同時也會導致專業技術人員成本也隨之進一步增加。德國經濟研究所預計，到2027年，德國企業的生產潛力損失將增至740億歐元。

延遲專業人士的退休年齡

研究報告的作者們指出，為了減少專業技術人員的空缺，企業當然也應該引進高素質的外國專業人才。但「更為有效的」方式是「延長年長的專業人才的退休年齡」。專家們建議，企業應該提供「合理的待遇」盡可能讓擁有大量經驗的專業人士能在企業服務更長的時間。

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（法新社、德新社）

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