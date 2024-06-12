總統拜登之子被判有罪 民主黨：證明司法正常運作

美國總統拜登之子亨特‧拜登被判犯有非法持槍罪。就在不久前，前總統川普"封口費"案被判有罪後，他指責法官腐敗、司法舞弊。民主黨人則以亨特‧拜登案件為據，稱並無共和黨人所稱對川普的"獵巫"。

（德國之聲中文網）一個陪審團判定美國總統之子亨特‧拜登犯有非法持槍罪。12名陪審員判定亨特‧拜登全部三項指控有罪。量刑將於之後公佈。

這是美國歷史上首次對一位在任總統子女進行庭審。54歲的亨特‧拜登最高可被判25年監禁。不過，由於他沒有前科，量刑可能明顯輕得多。類似案例中時常免於監禁。

亨特‧拜登受到的指控之一是在2018年短時間內持有一支手槍，而當時他作為吸毒者被禁止持槍。另兩項指控是他在填寫購買槍枝的表格時未填寫吸毒的情況。

亨特‧拜登庭審期間，第一夫人、總統拜登的妻子吉爾‧拜登多日到法庭旁聽。

拜登父子相擁 圖片來源： Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

拜登：「是總統，也是父親」

而在亨特‧拜登被判有罪後，總統拜登則改變行程、乘飛機去與兒子見面。飛抵後，父子二人在停機坪相互擁抱。

總統拜登在一份聲明中表示，接受宣判結果，同時向兒子表達"愛與支持"。"我是一位總統，但我也是一名父親"，他寫道。"吉爾和我愛我們的兒子，我們為他今天的樣子感到自豪。"

拜登寫道："許多有親屬對抗過上癮症的家庭能夠理解，當一個所愛的人克服了上癮症的時候，是多麼為他驕傲。"

此案的特別調查員維斯（David Weiss）在宣判結果後向記者表示："這個國家沒有人超越法律。人人都必須為自己的行為負責，包括這名被告。"

亨特‧拜登自己描述說，自2019年起克服了毒癮。他在自傳中公開講述了曾經的毒癮和酒癮。亨特‧拜登是總統拜登與首任妻子內莉亞（Neila）的孩子。內莉亞於1972年在一起車禍中喪生，亨特及其兄長博（Beau）受重傷，他們的妹妹納奧米（Naomi）也喪生。博則於2015年死於腦癌。亨特‧拜登多年來受到美國司法多項調查。

封口費案：陪審團一致判川普有罪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

兩黨針鋒相對

尋求11月連任的總統拜登此前強調，不會干預此案。就在不到兩周前，前總統川普在一起"封口費"案中被判有罪。川普称法官腐敗、審判舞弊。此次民主黨人則強調，總統之子被判有罪顯示，司法沒有雙重標準，共和黨人稱對川普进行"獵巫"的說法沒有依據。

但共和黨人駁回這一說法。川普选戰發言人稱，對亨特‧拜登的審判不過是轉移對拜登家族真正罪行的視線。

（法新社、德新社）

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