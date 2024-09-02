網紅菜譜令冰島黃瓜脫銷

一名加拿大網紅在TikTok上發布了一系列影片，講授涼拌黃瓜拌的各類做法。不成想，這些影片竟導致整個冰島黃瓜脫銷。網紅的能量之大，再次令人瞠目結舌。

（德國之聲中文網）準備好透明的塑料盆，將整根黃瓜削成絲，加少許新鮮乳酪，再用剪刀將燻製過的三文魚剪成小塊，一頭紅洋蔥削成小塊。最後加入沙拉醬、檸檬汁、菜籽和大量增味劑。蓋好蓋子，用力搖幾下，這款涼拌黃瓜就大功告成了。

播主莫菲蒂（Logan Moffit）自稱，這款涼拌黃瓜好吃到"不可思議"，以至於他每次都停不下來。莫菲蒂是加拿大人，也是TikTok上擁有六百萬粉絲的著名播主：他發布的各類黃瓜菜譜，最高點擊記錄竟達三千萬人次。因此生活在渥太華的莫菲蒂，也被網友們戲稱為"黃瓜達人"（The Cucumber Guy）。

冰島黃瓜脫銷

世界之大，無奇不有：莫菲蒂的黃瓜影片竟然讓千里之遙的冰島陷入了苦惱。說到冰島，迄今為止人們總是會聯想起火山、嚴寒以及原生態的自然風光。至於冰島人特愛吃黃瓜，恐怕還聞所未聞。更何況，冰島的暖棚裡每年出產六百萬根黃瓜，而冰島人口則只有40萬，相當於人均每年可以得到15根黃瓜。

然而，隨著莫菲蒂的黃瓜影片走紅，一些冰島網紅今年八月也轉發了他的涼拌黃瓜菜譜之後，本已實現黃瓜自給自足的冰島竟出現了黃瓜脫銷的局面。當地超市的貨架上，黃瓜幾乎銷聲匿跡。以至於冰島不得不從臨近的荷蘭緊急進口黃瓜。

儘管冰島農民協會和食品工業一再否認該島已經陷入"黃瓜危機"，但英國廣播公司BBC還是報導稱，一款芝麻油、米醋加大蒜的涼拌黃瓜在冰島尤其受到歡迎，以至於除黃瓜之外，上述配料也已很難買到。

由於地熱資源豐富，冰島的蔬菜種植業也很發達。圖為用地熱供暖的蔬菜大棚。 圖片來源： Reinhard Kungel/picture alliance

網路熱潮：熱得快 涼得也快

網紅掀起某種食物消費熱潮的事例此前就多次發生過，早已見怪不怪，不過，像冰島這樣整個國家陷入黃瓜危機的情況卻從未有過。2023年7月，一位美食播主在紐約一家麵包店前發布了一張法式牛角麵包的照片。這家麵包店立即名聲大噪，食客在門前排起了長龍，店家不得不做出每人只能購買兩個牛角麵包的限購令。

2024年1月，瑞士網紅Steve Merson在TikTok上發布消息稱， 他將在蘇黎世郊外一家快餐店前發放免費土耳其肉夾饃，聞訊趕來的粉絲成千上萬造成擁堵，以至於警方不得不在兩小時後驅散了這場"非法集會"。在德國，美食播主發布的影片也曾在紐倫堡和雷根斯堡引發食客擠爆餐館的熱鬧畫面。

過去幾年來，美食部落格越來越受歡迎。一些人憑借在TikTok上發布自己的獨創菜譜一夜走紅，贏得眾多忠實粉絲。德國網紅 Paul Cooks發布的"生肉生吃"系列，就被眾多粉絲追捧和轉發。

瘋狂的創意

美食播主掀起的熱潮都有一個共性，那就是熱潮來得快，去得也快。也正因為如此，冰島有關當局對當前的黃瓜危機也表現得相當淡定。冰島農民協會發言人表示，至遲到下個星期，冰島黃瓜供不應求的局面就會出現緩解。

不過，成功的喜悅也令加拿大網紅莫菲蒂才思泉湧：他最新發布的一款影片，竟是用草莓醬、花生醬和蜂蜜涼拌黃瓜。冰島的草莓醬、花生醬會不會因此脫銷，讓我們拭目以待。

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