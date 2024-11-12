紹伊古會王毅：中俄須對抗美國「圍堵」

俄羅斯高級官員紹伊古周二向中國外長王毅表示，兩國最緊迫的任務是應對美國的「圍堵」。二人在北京出席安全對話。

（德國之聲中文網）自俄羅斯近三年前出兵烏克蘭以來，莫斯科和北京擴大了軍事國防聯繫，中國國家主席習近平是俄羅斯總統普丁在世界舞台最重要的盟友。

但北京也面臨俄羅斯與北韓迅速建立同盟的局面。北韓向烏克蘭派遣士兵，並於本周批准與莫斯科有標誌性的防禦協定。

俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古在北京與王毅對話時，強調中俄需要應對「美國及其衛星國家針對俄羅斯與中國的雙重遏制政策」。

紹伊古向這位中國外交最高官員表示：「（中俄之間的）全面夥伴關係和戰略合作代表著當今世界兩個大國之間的一種合作模式。」

「儘管這並不像冷戰期間形成的那種軍事政治同盟一樣，我們兩國之間的關係超越了這種國與國之間的關係形式」，俄羅斯通訊社引述紹伊古說道。

此次會談前，北京稱，二人本周將舉行「戰略安全磋商」，並將討論「涉及到兩國戰略安全利益、加強互信的重大議題」。

紹伊古在俄羅斯侵烏戰爭的頭兩年任國防部長，在經歷一系列軍事挫敗後，普丁將其任命為聯邦安全會議秘書。

中俄關係緊密的同時，也面對俄朝迅速建立同盟的局面（圖為紹伊古去年9月訪朝） 圖片來源： KCNA/AP/picture alliance

紹伊古預計還將出席本周的中國航空展，該展每兩年在珠海舉行，彰顯北京民用及軍用航空領域的成就。

俄羅斯最先進的蘇-57隱形戰鬥機也將在珠海航展作出飛行表演。

中國稱在俄烏戰爭中扮演中立角色，並表示，與美國及其它西方國家不同，不向俄烏輸送任何致命性武器。

但北京仍是莫斯科的緊密政治和經濟盟友。北約將北京定義為俄烏戰爭「決定性的推動者」。

上月，中俄國防部長承諾深化雙邊軍事合作。

中國俄羅斯伊朗北韓悄然形成邪惡新軸心？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。