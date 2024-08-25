索林根市持刀襲擊案：一嫌犯自首、伊斯蘭國宣稱犯案

（德國之聲中文網）德國索林根市持刀襲擊事件發生一天後，嫌疑人顯然已被抓獲。一名26歲男子周六（8月24日）晚間向調查機關自首。該名男子稱自己對周五晚間發生在索林根的襲擊事件負責。有關部門表示：「目前正對其犯罪參與情況進行深入調查。」 據德新社報導，這名男子自首時還穿著染血的衣服。

調查機關目前已公佈有關這名嫌疑人的初步細節：該嫌疑人為一名26歲的敘利亞人，於2022年12月底來到德國，並在比勒費爾德提出庇護申請，在安全部門此前的記錄中並未被列為伊斯蘭極端分子。

北威州內政部長羅伊爾（Herbert Reul）周六在德廣聯《每日話題》）（Tagesthemen）節目中表示，抓獲的嫌疑人是「我們高度懷疑的一個人」。羅伊爾補充道，稱他是襲擊者「現在已經不僅僅是猜測」，「我們不僅有指向此人的線索，而且還發現了證據。」

但羅伊爾並未透露有關證據的細節。他表示，對調查取得的成功感到感激和欣慰：「我們在這24小時內可能成功抓住了襲擊者——也許、可能、希望——這也許是國家運作良好的最佳證明。」

索林根警方此前還出動包括一支特別行動部隊在內的大批警力，搜索了一家難民中心。羅伊爾表示，該次行動是進一步瞭解情況後的結果。目前還沒有關於搜查結果的訊息。

8月24日，索林根市民在Neumarkt廣場上參加祈禱儀式，悼念持刀襲擊事件遇難者 圖片來源： Henning Kaiser/dpa/picture alliance

「伊斯蘭國」聲稱對該案負責

周六，極端組織「伊斯蘭國」（IS）聲稱對襲擊事件負責，但未提供證據。該極端組織在其新聞網站上表示，襲擊者的目標是基督徒，他在周五晚上發動襲擊是為了「為巴勒斯坦和其他地方的穆斯林復仇」。杜塞道夫警方稱，他們收到了該恐怖組織的聲明信，但其真實性有待核實。

北威州內政部長羅伊爾對「伊斯蘭國」的聲明持謹慎態度。「現在說百分之百確定還為時過早，但確實有一些跡象指向這一點。」 羅伊爾表示： 「當然，這也可能是一則假消息，因此必須仔細核實。」

聯邦檢察官辦公室正在調查這起謀殺案，並懷疑自首的26歲男子是伊斯蘭國恐怖組織的成員。

8月23日晚間，在索林根市舉行的建城650周年慶典上發生持刀襲擊事件 圖片來源： Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

另一名被捕嫌疑人

另外，警方周六逮捕了一名15歲少年，懷疑他知道襲擊計劃並且未向當局通報，但他並非襲擊者。兩名女性目擊者告訴警方，他們在襲擊案發生前聽到這名少年和另一個人談論與事件有關的意圖。目前，該少年僅因未通報計劃中的犯罪行為而受到指控。

本周五，在索林根市建城650周年慶典活動上發生持刀襲擊事件，造成三人死亡、八人受傷。案發現場位於市中心的弗朗霍夫集市廣場（Fronhof）上的慶典舞台正前方。三名死者分別是 67 歲和 56 歲的兩名男子以及一名 56歲婦女。警方表示，襲擊者似乎故意瞄準受害者的脖子。

民眾在案發地點附近放上鮮花蠟燭悼念死者，地上還放了一張寫著「為社麼？」的紙板 圖片來源： Sascha Schuermann/Getty Images

由於發生襲擊事件，原本為期三日的建城慶典被迫取消。

更嚴格的刀械管製法？

這起犯罪震驚德國社會並引起廣泛關注。聯邦總理肖爾茨稱這是一場「可怕的犯罪「，「我們決不能接受這樣的事情發生在我們的社會中，也永遠不能對此妥協。我們必須嚴格執行法律來應對此事。」

德國司法部長佈施曼（Marco Buschmann）宣佈將就刀械管製法進行討論。這位自民黨政治家在接受《星期日圖片報》採訪時表示：「我們現在將在聯邦政府內討論如何進一步推進打擊此類刀械犯罪的工作。」 此前，自民黨曾拒絕了社民黨籍內政部長費澤爾（Nancy Faeser）提出的更嚴格禁令的建議。

（綜合報導）

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