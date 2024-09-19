紐約時報：位於匈牙利的BAC是以色列創辦的幌子公司

黎巴嫩真主黨成員周二、周三兩天連續受到通信設備爆炸的襲擊，死傷慘重。日本ICOM公司告知早已不生產爆炸的對講機。紐時爆料稱以色列是爆炸事件的幕後主使。

（德國之聲中文網）黎巴嫩真主黨成員使用的對講機9月18日被遙控引爆，造成至少20人死亡，450人受傷。事發時，聚集的人們正在為一天前因呼叫器引爆而喪生的人舉行葬禮。

周三（9月18日）發生爆炸的對講機上貼有"ICOM"和"Made in Japan"標籤。日本ICOM回應稱，"IC-V82是一款手持無線電對講機，從2004年到2014年10月期間生產和出口，包括出口到中東。它大約在10年前停產，從那時起，我們公司就不再發貨。"

該公司曾警告市面上流通著假冒產品，尤其是已停產的型號。一名安全部門消息人士稱，這些對講機是真主黨5個月前購買的。黎巴嫩通訊部表示，這些IC-V82無線電設備不是由認證的代理商提供，沒有獲得正式許可。

日本ICOM回應稱，對講機10年前已不再生產 圖片來源： Anwar Amro/AFP

BAC唯一真正的客戶是真主黨

直到目前，以色列既沒有證實也未否認在爆炸中扮演了任何角色，但是據《紐約時報》援引不願透露姓名的以色列國防和情報官員的報導，以色列至少是周二呼叫器爆炸是幕後主使 。

報導稱，總部位於匈牙利的BAC咨詢公司，事實上是以色列創辦的一個幌子公司，依據合同代表台灣公司金阿波羅生產呼叫器。據這些官員的透露，以色列至少還創辦了兩家空殼公司，以掩蓋製造呼叫器者的以色列情報官員身份。

《紐約時報》寫道，BAC確實接受了普通客戶，並為此生產了一系列普通呼叫器，但它唯一真正重要的客戶是真主黨。"據三名情報官員說，這些炸彈是單獨製造的，裡面的電池摻有PETN炸藥"。

(綜合報導)

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