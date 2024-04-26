紐約上訴法院推翻韋恩斯坦性侵罪判決

紐約上訴法院下令對#MeToo運動中具有里程碑意義的韋恩斯坦案件進行重新審判。多數派法官意見認為，主審法官采納了無效證詞，犯下嚴重錯誤，影響了陪審員的決定。

（德國之聲中文網）紐約上訴法院周四（4月25日）推翻了2020年對好萊塢前電影製片人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的性犯罪判決，並下令重新審判。一份4比3的判決書中稱，該法院發現在這一推動#MeToo運動里程碑式的審判中存在錯誤。

韋恩斯坦案判決為何被推翻？

紐約上訴法院認為，之前的判決因采納了無效證詞而犯下了嚴重錯誤。

「我們的結論是，初審法院錯誤地采納了未被指控的、據稱針對相關指控罪行原告以外的人的過去性行為的證詞。」法院的多數意見說。

法院宣佈：「對這些嚴重錯誤的補救措施是重新審判。」

法院表示：「允許對未經檢驗的不良行為提出指控，貶損了被告的人品，但卻無法證明他們在針對他們提出的刑事指控方面的可信度，這是濫用司法自由裁量權。」

韋恩斯坦的律師在提出上訴時辯稱，主審法官伯克（James Burke）允許三名與本案無關的女性出庭作證，從而影響了審判。

持反對意見的法官辛加斯（Madeline Singas）說，多數派法官是在「粉飾事實，以符合公說公有理婆說婆有理的敘述」。她說，這延續了「在涉及性暴力的案件中推翻陪審團有罪判決的令人不安的趨勢」。

她爭辯說：「多數派的裁定延續了過時的性暴力概念，並允許侵害者逃避責任。」

指控者稱翻案「不公正」

「今天的新聞不僅令人沮喪，而且極不公正。」一群被稱為「打破沉默者」的女性說，她們聯合起來揭露了韋恩斯坦和其他人的不當性行為。「但這一裁決並沒有削弱我們的經歷或真相的有效性，它只是一個挫折。」該小組在一份聲明中說，「我們將繼續為各地的倖存者伸張正義」。

曼哈頓地區檢察官辦公室發言人塔特爾（Emily Tuttle）表示，該辦公室將「竭盡所能」重審此案，並「堅定不移地履行我們對性侵倖存者的承諾」。

韋恩斯坦律師團隊的負責人艾達拉（Arthur Aidala）告訴記者：「我們知道韋恩斯坦沒有得到公正的審判。」他說：「有些人在我們的社會中非常不受待見，但我們仍然必須對他們公平地使用法律。」

韋恩斯坦被判決的犯罪行為

韋恩斯坦因2006年性侵一名製片助理和2013年襲擊一名女演員而分別被判犯有刑事性行為罪和三級強姦罪，在紐約監獄服刑23年。

這項定罪已維持了四年多。

這名電影製片人還於2022年在洛杉磯的另一起強姦案中被定罪，獲刑16年。這意味著即使紐約的判決被推翻，他也將繼續在監獄服刑。《紐約時報》報導稱，韋恩斯坦在加利福尼亞州的犯罪仍然成立，並將轉移到那裡的監獄。

韋恩斯坦的審判是在2017年出現對他的數十項指控之後進行的，這引發了全球對電影業不端性行為和性侵犯的反思。



（美聯社、路透社、法新社）



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